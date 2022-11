RAMBUT keriting menjadi salah satu gaya rambut yang populer di kalangan para pria. Gaya rambut ini bahkan banyak dipopulerkan oleh para selebriti dunia seperti Finn Wolfhard!

Banyak selebriti pria yang dapat memberikan inspirasi gaya rambut keriting. Beberapa dari mereka menggunakan gaya rambut keriting dengan ciri khas masing-masing. Kamu dapat mengikuti gaya rambut keriting ala selebriti yang trendi dan stylish mulai mulai dari potongan medium, panjang, hingga super pendek.

Berikut terdapat beberapa daftar selebriti yang terkenal dengan gaya rambut keritingnya. Simak inspirasi gaya rambut keriting pada selebriti pria, dirangkum dari menshairstylestoday.com

1. Finn Wolfhard





Aktor Kanada kebanggaan Netflix ini sangat dikenal dengan gaya rambutnya yang keriting. Sejak debut hingga berperan dalam serial terkenal Stranger Things, ia tampil percaya diri dengan mempertahankan gaya rambut keritingnya tersebut.

BACA JUGA :Â 6 Gaya Rambut Ikonik Pemain Bola di Piala Dunia, dari Beckham hingga Ronaldo!

2. Corbin Bleu





Corbin Bleu adalah salah satu aktor yang kece dengan rambut keriting hitam. Gaya rambutnya semakin dikenal luas karena penampilannya dalam serial film High School Musical. Ia biasa tampil dengan rambut keriting hitam potongan pendek yang tampak mempesona dan menarik.

BACA JUGA :Â 6 Rekomendasi Gaya Rambut Low Fade, Pria Makin Keren dan Memikat!

3. Justin Timberlake





Justin Timberlake juga menjadi salah satu selebriti pria dengan rambut keriting yang mempesona. Ia dikenal sebagai aktor yang produktif, dengan peran dalam film-film seperti The Social Network, Friends with Benefits, In Time, Trolls , dan baru-baru ini Palmer. Dengan gaya rambutnya tersebut ia berhasil tampil menarik perhatian publik hingga banyak orang yang mengikuti gaya rambut keritingnya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

4. Nick Jonas

Berikutnya aktor terkenal yang tak kalah menarik dengan gaya rambut keritingnya adalah Nick Jonas. Gaya rambut keritingnya tersebut bahkan sangat dikenal sehingga ketika ia berganti rambut dengan gaya lurus, banyak penggemar yang menyayangkannya. 5. Jesse Eisenberg

Meski sering tampil dengan beragam gaya rambut, sosok Jesse Eisenberg dengan rambut keritingnya berhasil meninggalkan kesan yang menarik. Rambut keritingnya kian menjadi sorotan semenjak ia berhasil tampil mempesona dalam film Zombie Land, The Social Network, atau Vivarium. 6. Kit Harington

Terakhir, selebriti pria yang mempesona dengan gaya rambut keritingnya adalah Kit Harington. Ia tampak menarik dan tampan dengan gaya rambut keriting yang panjang. Gayanya tersebut cukup ikonik hingga tidak sedikit orang yang menjadikan gaya rambutnya sebuah tren.