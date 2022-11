PIJAT merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketegangan yang terjadi pada otot kita. Ketika dipijat, otot-otot yang kaku pun bisa lebih rileks dan kita pun tidak akan mengalami nyeri lagi.

Banyak teknik pijat yang bisa membantu kita lebih rilesk, salah satunya adalah pijat shiatsu. Teknik pijat ini merupakan sejenis terapi tradisional dari Jepang. Kata “shiatsu” berarti “tekanan jari”.

Pada praktiknya, terapis pijat shiatsu akan melakukan tekanan dari satu titik ke titik lain (meridian) dalam urutan tertentu. Tujuannya adalah melancarkan aliran chi atau energi yang bisa mendorong penyembuhan.

Metode ini dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan, depresi, ketegangan otot, sakit kepala, kecemasan, hingga sinusitis. Berikut ini adalah beberapa manfaat pijat shiatsu seperti dilansir dari KlikDokter.

Mengurangi Stres

Pijat shiatsu dapat berperan sebagai pereda stres. Hal ini diungkapkan oleh sebuah studi dalam jurnal BMC Complementary and Alternative Medicine. Menurut jurnal tersebut, pijat shiatsu dikatakan mampu menyeimbangkan, mempertahankan, dan memulihkan keseimbangan energi tubuh.

Menghilangkan Rasa Sakit di Bagian Otot

Manfaat pijat shiatsu lainnya berhubungan dengan nyeri pada otot. Pijat ini dikatakan bermanfaat untuk meredakan rasa sakit di bagian otot yang kaku atau tegang. Saat mendapat pijatan ini, tubuh akan merasa relaks secara perlahan. Oleh sebab itu, shiatsu bisa menjadi pilihan terapi setelah seharian beraktivitas.

Meningkatkan Aliran Energi ke Seluruh Tubuh

Pijat shiatsu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan seluruh tubuh dengan memengaruhi sistem energi di dalam tubuh secara positif. Saat pijatan difokuskan ke titik-titik akupresur, sumbatan-sumbatan pada tubuh akan terbuka. Jadi, energi akan mudah mengalir ke seluruh tubuh.

Mengendalikan Gejala Depresi dan Cemas

Selain mengurangi hormon stres, pijat shiatsu juga meningkatkan kadar serotonin dan dopamin di dalam tubuh. Keduanya adalah senyawa neurotransmitter yang membantu mengurangi depresi dan menciptakan rasa nyaman. Manfaat shiatsu massage tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga anak dan bayi.

Menurut Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, pasien yang mengalami depresi dan cemas akan merasa jauh lebih relaks dan bahagia setelah mendapat pijat shiatsu.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Memperlancar Aliran Darah Manfaat pijat shiatsu untuk tubuh berkaitan dengan aliran darah. Metode ini diketahui dapat memperlancar aliran darah. Melakukan penekanan pada titik tertentu, akan memicu relaksasi otot yang sebelumnya menghambat aliran darah. Ketegangan otot yang sudah menurun dapat membantu mengembalikan aliran darah agar dapat lancar kembali. Baik untuk Pencernaan Tidak hanya baik untuk meredakan nyeri otot, pijat shiatsu juga dapat melancarkan pencernaan, lho. Metode ini dapat melancarkan peredaran darah di bagian pencernaan sehingga memungkinkan pembakaran lemak lebih baik dan meningkatkan stamina. Menjaga Kesehatan Kulit Pijat shiatsu dapat membantu menstimulasi pembuluh darah jaringan lunak di kulit. Pijatan tersebut akan membantu mencegah kerutan dan menjaga produksi sebum pada kulit. Metode ini biasanya dilakukan pada meja pijat rendah atau lantai yang beralaskan tikar.