NAMA Stacey Ryan tengah viral hingga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Aksi cover lagu Perempuan berusia 22 tahun itu sukses dinikmati pencinta musik Tanah Air.

Stacey Ryan dikenal sejak menyanyikan lagu berjudul Don't Text Me'. Sejak itu, aksinya mengcover beberapa lagu ramai menjadi perbincangan di TikTok. Sekarang, dia terkenal karena lagunya yang berjudul 'Fall in Love Alone'.

Tak hanya memiliki suara merdu, Stacey Ryan juga memiliki paras cantik dan gaya modis. Daripada semkin penasaran, berikut potret Stacey Ryan yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Rabu (30/11/2022).

Cantik dan seksi saat pemotretan





Pertama ada Stacey Ryan berpose saat menjalani pemotretan. Dia mengenakan jaket dengan sebagian kancing terbuka hingga bra putihnya tampak mengintip. Tak hanya cantik, penampilannya pun menjadi sedikit terkesan seksi.

Seksi dan modis





Berikutnya ada penampilannya di poster Soundrenaline Festival yang baru saja digelar 27 November lalu. Dia tampak mengenakan busana crop top lengan panjang dan celana hijau army, so sexy and stylish!

Feminin and sexy





Selanjutnya ada potret Stacey Ryan tampil feminin dengan rok berpose duduk melipat kaki. Dia tampak cantik berpose sembari tersenyum manis. Penampilan feminin Stacey tetap terlihat seksi dengan busana lengan panjang terbuka yang mengekspos belahan dada.

Cantik di atas panggung Berikutnya ada potret Stacey Ryan bernyanyi di atas panggung dengan penuh penghayatan. Bernyanyi sembari bermain gitar, pesona kecantikan Stacey kian terpancar. Cute! Selanjutnya ada potret cantik dan cute Stacey Ryan memakai busana crop top lengan panjang warna oranye. Busana crop top model segitiga ini sedang ngetren di kalangan milenial, cocok banget kan dipakai Stacey. Pose gemas! Terakhir ada Stacey Ryan berpose mengacungkan dua jari dengan ekspresi senyum menggemaskan. Selain itu, gayanya juga terlihat kece crop tanktop warna putih yang dipadukan kemeja tartan distyling menjadi outer.