SISCA Kohl dan Jess No Limit baru saja mengunggah foto pernikahan di Instagram masing-masing. Pernikahan keduanya sudah digelar pada 10 Oktober 2022 lalu secara intimate dan hanya mengundang keluarga terdekat saja.

Dalam beberapa fotonya itu, Sisca Kohl terlihat begitu cantik mengenakan dress megah bernuansa putih. Sementara Jess No Limit memakai kemeja putih yang dipadu padankan dengan kemeja hitam.

“10.10.22 Officially Mr. & Mrs. No Limitz Forever Together No Limit. I love you forever my wife,” tulis Jess No Limit dalam keterangan fotonya

Penasaran seperti apa potret pernikahan Siska Kohl dan Jess No Limit? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @jessnolimit, Kamis (1/12/2022).

1. Kecupan mesra dari Jess No Limit





Setelah keduanya sah, Jess No Limit dan Sisca Kohl pun membagikan momen mesra mereka ke publik. Potret saat Jess No Limit mencium kening Sisca Kohl. Duh sweet banget yah.

2. Pernikahan bernuansa putih





Pernikahan keduanya yang digelar secara intimate ini menggunakan dekorasi serba putih. Dekorasi bunga anggrek dan mawar hampir di semua sudut ruangan seakan menandakan kesucian pernikahan mereka. Lagi-lagi Jess No Limit mencium kening Sisca Kohl di bawah Patung Yesus.

3. Senyum bahagia terpancar dari pasangan ini





Setelah dinyatakan sah sebagai suami istri, keduanya pun nampak bahagia. Dalam foto ini terlihat rona bahagia terpancar dari wajah pasangan ini.

4. Sisca pakai gaun seberat 10 kilogram Detail gaun yang digunakan Sisca Kohl di hari pernikahannya begitu megah. Detail payet dengan sentuhan tile dan lace membuat gaun itu terlihat semakin elegan. Usut punya usut, gaun rancangan desainer Hazel Kez ini memiliki berat 10 kilogram lho karena memiliki banyak fabric untuk membuat bahan itu. "Nih guys kalian bisa lihat bajuku berat ya guys, banyak fabricnya (kain)," kata Sisca. "Berapa kilo itu ayang?," tanya Jess. "10 kilogram. Aku mintanya emang nggak terlalu berat guys karena memang ada yang lebih berat lagi. Bahkan ada yang sampai 30 kilogram lho, tapi aku memang nggak mau seberat itu guys. Aku juga mintanya yang nggak panjang-panjang banget," ucap Sisca Kohl. Sementara itu Jess No Limit memakai outfit kemeja yang dipadu padankan dengan jas dan celana hitam serta dasi kupu-kupu. 5. Penampilan pasangan ini bak raja dan ratu Penampilan Sisca makin menawan dengan sentuhan veil dan mahkota dengan sentuhan swarovski. Pernikahan mereka pun bak raja dan ratu. 6. Gunakan makeup natural Untuk makeupnya sendiri, Sisca memilih memakai makeup flawless. Dia memakai warna-warna nude untuk eye shadow dan lipstiknya. Meski demikian, paras cantiknya tetap terpancar yah?