SEJAK lulus dari MasterChef Indonesia season 8 dan keluar sebagai runner up, nama Nadya Puteri semakin dikenal banyak orang. Kini, ia rutin membagikan resep-resep makanan di YouTube pribadinya. Berkat kehebatannya dalam mengolah bahan-bahan makanan, tak heran jika akun YouTube Nadya kini telah mencapai lebih dari 32 ribu subscribers.

Melalui video yang diunggah kali ini, Nadya bersama salah satu konten kreator bernama Michimomo, akan mencicipi beberapa makanan khas Korea melalui segmen FTW (Food around The World). Sebagai informasi, Michimomo merupakan konten kreator sekaligus influencer yang berkaitan erat dengan Korea atau K-Pop.

Dalam kesempatan tersebut, Nadya sudah menyiapkan beberapa porsi masakan Korea, antara lain tteokbokki, bibimbap, japchae, kimbab, mandu goreng, gimmari, dan jajangmyeon.

Secara keseluruhan, Nadya dan Michimomo menyukai seluruh makanan Korea yang disajikan. Namun keduanya memiliki menu favoritnya masing-masing. Jika Nadya menyukai mandu dan japchae, sedangkan Michimomo menyukai kimbab dengan saus.

โ€œFor me itโ€™s really quick and easy to eat, gak messy juga, dan it can fill you up. Dan ini tastenya rasanya ada, gak tawar. Soalnya sometimes ada beberapa orang yang bener-bener pakenya semua serba plain aja, jadi pas dimakan kayak kurang gitu ya. Tapi yang ini enak. And I think the sauce is really good,โ€ ujar Michimomo.

Buat yang penasaran, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Nadya Puteri, ya!

(vvn)