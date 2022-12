ADA kabar gembira untuk para Soulmates yang sudah lama menantikan kehadiran Soulyu di event secara langsung.

Ya, Soulyu Beauty akan hadir di Indonesia Makeup Expo (IMAE) yang tahun ini mengusung tema Year End Edition Exhibition, digelar dari tanggal 30 November sampai 4 Desember 2022 di Mall of Indonesia, Kelapa Gading.

Setelah sempat absen selama dua tahun mengadakan acara offline, IMAE hadir kembali dengan tema Education, Inspiration, Networking & Shopping Heaven. Acara ini pun akan diramaikan oleh lebih dari 30 brand lokal, salah satunya adalah Soulyu Beauty.

Soulyu Beauty, brand makeup halal ala Korea, tahun ini ikut meramaikan gelaran IMAE dengan seluruh produk andalannya, seperti Skin Glow, Cheek Glimmer, Lip Maximizer dan beberapa produk lainnya dengan promo yang sangat menarik!

Soulmates bisa mendapatkan semua produk Soulyu Beauty di IMAE dengan berbagai promo menarik, dengan harga spesial karena ada diskon sampai dengan 50 persen, promo beli 2 gratis 1, serta berkesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik dari Spin The Wheel khusus saat acara berlangsung!

Founder IMAE, Dian Z Sudradjat mengatakan untuk tahun ini memang sengaja IMAE digelar dua kali.

“ Tahun ini, IMAE sengaja kami helat dua kali untuk mengobati rindu pada pecinta dunia kecantikan. Kami berharap, IMAE bisa menjadi pusat informasi tentang dunia kecantikan dan juga industrinya,” ujar Dian.

Tidak hanya berbelanja make up, para Soulmates juga dapat mengikuti make up demo loh! Make up demi yang dipersembahkan oleh Soulyu dengan konsep Natural Make Up ala Soulyu Beauty. Make up demo kali ini, Soulyu akan menggandeng Make Up Artist Willy yang diadakan pada Sabtu, 3 Desember 2022.

Yuk, ikuti kemeriahan Soulyu di acara IMAE 2022 dan nikmati promo spesial dari Soulyu make up ala Korea yang kaya akan kandungan skincare! Sampai jumpa, Soulmates! So Pretty, So You

