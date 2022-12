ANDA yang sedang mencari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi, atau kebutuhan apa pun, jangan sampai kelewatan promo menarik Promo Payday AladinMall by Mister Aladin yang masih berlangsung sampai besok.

Sayang rasanya jika sampai ketinggalan karena diskonnya hingga 90 persen dan ditambah dengan Extra Disc. 5 persen dengan menggunakan kode voucher ALADINMNC hanya di Promo Super Hemat Seantero Raya ini!

Berbagai produk siap dipilih, mulai dari produk kebutuhan fashion, FMCG, health & beauty, gadget & electronic, sport & hobbies, dan home appliance! Jangan lupa juga untuk kunjungi booth AladinMall by Mister Aladin di Pelataran MNC Plaza, MNC Center, Kebon Sirih, dan di kawasan Tower 3 MNC, Kebon Jeruk, buat lihat-lihat display barangnya! Dengan begitu, nggak ada kata ragu lagi buat belanja online!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di Promo Super Hemat Seantero Raya!

1. SoundPEATS Watch 2 Smartwatch with Heart Rate and Sleep Tracker: Nikmati musik tanpa mengeluarkan ponsel dari tas atau saku. Putar lagu berikutnya atau sebelumnya, jeda musik, atau sesuaikan volume di pergelangan tangan Anda saat ponsel berada di dekat Anda. Dapatkan produk ini seharga Rp390.000 saja dari harga Rp1.490.000.

2. EROC Air Fryer-Kapasitas 5.5 Liter - Mesin penggoreng tanpa minyak:Ā EROC Air Fryer dengan kapasitas besar 5.5 L mampu membantu Anda untuk membuat makanan lebih sehat tanpa minyak. Dengan desain yang elegan, kontrol knop dan elegan, membuat tampilan EROC lebih indah! Miliki produk ini seharga Rp299.000 saja dari harga Rp999.000 loh!Ā

3. Click Natural Toothpaste Whitening + All Out Protection (Citrus Mint): Click Natural Toothpaste Whitening + All Out ProtectionĀ diformulasikan secara khusus dengan kandungan natural himalayan pink salt sebagai bahan aktif alami yang dapat memberi proteksi total untuk gigi dan gusi, seperti membantu memutihkan gigi, mencegah gigi berlubang, mencegah bau mulut, serta merawat kesehatan gusi. Miliki produk ini seharga Rp34.900 saja dari harga Rp39.900.