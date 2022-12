ARTIS cantik Anya Geraldine selalu mencuri perhatian publik. Tak hanya kariernya di industri hiburan, tapi penampilannya yang selalu membuat banyak pria terpana.

Seperti baru-baru ini, Anya Geraldine mengunggah foto saat dirinya sedang bersantai di pinggir pantai. Anya tengah menikmati suasana pantai sambil membaca buku favoritnya.

"Reading is dreaming with your eyes open," tulis Anya dalam keterangan foto tersebut.

Dalam foto itu, pemilik nama asli Nur Amalina Hayati ini terlihat seksi mengenakan bikini. Foto-foto Anya tentu saja mengundang banyak komentar kocak dari netizen.

"Pusing banget liatnya," kata rarrxxx.

"Yang, jangan lupa pakai autan yah, biar nggak digigit hiu," kata prabxxx.

"Boleh pegang nggak sih?," kata azizxxx.

"Indah banget pemandangannya," kata yohxxx.

Penasaran seperti apa potret Anya saat bersantai di pantai? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @anyageraldine, Kamis (1/12/2022).

1. Kenakan outfit bikini





Dalam foto ini, Anya terlihat seksi dalam balutan bikini dengan halter neck bra berwarna biru dan celana hitam. Anya menambahkan topi berwarna krem dengan model rambut dibiarkan terurai. Dia terlihat sedang duduk bersantai di kursi kayu.

2. Foto selfe





Dalam foto ini, Anya terlihat berpose tengkurap sambil bertopang dagu dan selfie. Anya terlihat menggunakan aksesori kalung dan gelang. Duh penampilannya memesona banget yah?

3. Bersantai di pinggir pantai

Selain menikmati buka bacaan favoritnya, dia juga terlihat bersantai menikmati pemandangan pantai di depannya. Penampilan kekasih dari Nadif Zahiruddin di foto ini bikin pria susah berkedip.