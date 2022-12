KEMESRAAN pasangan Fuji dan Thariq Halilintar sukses membuat banyak orang baper. Keduanya pun disebut sebagai couple goals bagi anak-anak muda.

Saat ini, Fuji dan Thariq Halilintar tengah menikmati liburan di Bali. Keduanya banyak mengunggah momen bersama saat menikmati keindahan Pulau Dewata.

Salah satunya adalah mereka tak melewatkan kesempatan untuk berfoto dengan memakai baju adat Bali. Keduanya terlihat kompak dalam foto itu.

Penasaran seperti apa potret serasi Fuji dan Thariq dalam balutan baju adat Bali? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @fuji_an, Jumat (2/12/2022).

1. Pakai baju adat Bali

Saat liburan di Bali, Fuji dan Thariq tak melewatkan untuk berfoto dan memakai baju adat Bali. Dalam foto ini, keduanya kompak mengenakan outfit bernuansa putih dan hijau tosca. Fuji memakai kebaya Bali berwarna putih yang dipadu padankan dengan kain Batik dan selendang yang dililitkan di pinggangnya. Fuji menambahkan aksesori bando dan memakai sandal.

Sementara itu, Thariq memakai kemeja putih dan kain batik yang senada. Dia juga menambahkan udeng dan sandal berwarna hitam.

2. Bagikan momen mesra

Di momen itu keduanya tak lupa untuk membagikan momen besar. Keduanya terlihat berpose sambil memegang pinggang masing-masing. Duh sweet banget sih.

3. Terlihat serasi

Kompak mengenakan pakaian Bali, keduanya terlihat begitu serasi. Dalam foto ini Fuji terlihat sangat cantik dengan senyum manisnya. Dia memakai lipstik merah merona dan menambahkan aksesori anting.

4. Pose saling bertatapan

Fuji dan Thariq melakukan beberapa gaya dalam foto ini, salah satunya foto saling bertatapan. Meski di bawah terik matahari, keduanya tetap menikmati momen pemotretan ini.

5. Sukses bikin netizen baper

Kisah cinta Fuji dan Thariq kerap membuat netizen baper. Tak terkecuali momen saat mereka liburan di Bali kali ini. Banyak netizen yang memberi doa agar keduanya berjodoh di unggahan itu.

"Dia saling suka, Tuhan jangan pisahkan mereka, semoga berjodoh Tuhan," kata inaxxx.

"Woi pengantin baru dari mana nih? Kenapa makin hari makin gemes ya?," kata sihoxxx.

"Masyaallah kalian itu memang pasangan yang paling komplit dalam segala hal," kata oaxxx.

"The most popular couple of the year," ucap tokxxx.