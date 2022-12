BELAKANGAN ini, serial Wednesday yang tayang di Netflix mencuri perhatian publik. Hal itu juga membawa nama Jenna Ortega yang memerankan karakter Wednesday Addams jadi perbincangan.

Selain aktingnya bagus, Jenna Ortega juga memiliki paras yang cantik. Tak hanya itu, belakangan namanya jadi sorotan karena disebut mirip Lesti Kejora.

Salah satu akun Twitter @cutnaahiyah_ membuat kolase foto Jenna Ortega dan Lesti Kejora.

"Gue belum nonton Wednesday Addams, tapi somehow gue ngerasa Jenna Ortega mirip Lesti Kejora deh. Can y'all see this?," tulis pemilik akun tersebut.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret Jenna Ortega yang disebut mirip Lesti Kejora. Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @jennaortega, Jumat (2/12/2022).

1. Memiliki mata yang indah





Bila dilihat, kemiripan Jenna Ortega dan Lesti Kejora terlihat dari bagian matanya yang indah. Jenna Ortega memiliki mata yang besar dan tajam saat menatap sesuatu.

Dalam foto ini Jenna terlihat stylish mengenakan turtleneck berwarna coklat dan bawahan dengan material leather. Dia menambahkan kalung emas putih dan membiarkan rambutnya terurai.

2. Tampil memukau jadi cewek kue





Potret Jenna Ortega saat menghadiri sebuah acara. Dia terlihat memesona dengan outfit berwarna shocking pink dan terdapat detail payet di seluruh bajunya. Gaya rambutnya sendiri dikeriting dan menambahkan jepit rambut warna ungu.

3. Berpose jongkok





Momen Jenna saat melakukan pemotretan dengan salah satu majalah. Dalam foto ini dia memakai kaus berwarna hijau dan celana pendek kotak-kotak. Jenna menambahkan high heels warna hitam dan kaus kaki putih pada penampilannya. Pose sambil bertopang dagu, cantik banget yah?

4. Terlihat manglingi dengan rambut curly

Perempuan berusia 20 tahun terlihat manglingi dengan tatanan rambut curly-nya. Dia juga terlihat cantik dengan makeup tebal dan area mata yang mencuri perhatian. Pada foto ini, Jenna memakai pakaian berwarna putih. 5. Gayanya stylish

Dalam sebuah acara, pemain film Iron Man 3 ini terlihat memukau dalam balutan busana serba hitam. Dia memakai tanktop bordir yang dipadu padankan dengan coat bermaterial leather warna hitam. Jenna menambahkan high heels warna senada. Berpose ke arah penggemar, senyumnya manis banget yah?