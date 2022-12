KEBERADAAN tenda sakinah tengah ramai jadi perbincangan para netizen di linimasa sosial media, Twitter.

Tenda Sakinah yang dimaksud adalah, tempat khusus untuk menyalurkan hasrat biologis pasangan suami istri para korban musibah gempa bumi di Cianjur baru-baru ini yang didirikan oleh seorang warga di Desa Pasir Goong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sang pengagas, Feri R Firdaus, seperti dilansir dari Antara, Jumat (2/12/2022) menyebutkan awalnya ia mendirikan tenda tempat berhubungan seksual tersebut setelah mengetahui ada salah seorang warga Desa Pasir Goong yang pulang kampung usai merantau kerja, namun bertepatan dengan terjadinya gempa bumi.

Akhirnya rumah sang perantau tersebut, bersamaan dengan warga lain menjadi rusak karena gempa dan harus mengungsi di tenda.

Berita perihal keberadaan Tenda Sakinah di tempat pengungsian bencana ini pun langsung viral di Twitter, dan mendapat ratusan komentar dari para netizen. Sebagian netizen memandang, sebetulnya hal seperti ini bukanlah hal baru karena sudah pernah ada di kejadian bencana sebelumnya.

“Memang itu agar pengungsi tidak main di sembarang tempat, pada erupsi Merapi juga ada namanya bilik asmara. Tentunya yang menggunakan adalah pasutri sah,” kata akun @Pi**su9

Hal tersebut juga termasuk kebutuhan manusia yang harus difasilitasi, agar tetap memanusiakan manusia,” bunyi cuitan salah seorang netizen.

“Erupsi Semeru, erupsi Merapi, Sinabung, bukan cuma di Cianjur tapi di beberapa pengungsian bencana juga ada kok, cuma beda nama saja,” komentar dari @a**yas_

“Enggak apa-apa, setidaknya disediakan secara resmi, semoga privasi bisa sangat dijaga ya mengingat berhubungan seks itu privat sekali,” tulis @l**s__collins

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Namun tentunya, ada juga sebagian netizen yang kontra dan kebingungan dengan keberadaan tenda sakinah tersebut yang dinilai bukanlah kebutuhan darurat di tengah kondisi pasca bencana.

“Benar-benar out of the box ya warga Cianjur ini. Mereka musibah bukan hanya butuh logistik, urusan perut dan lain-lain, tapi urusan birahi juga. Wadudawww,” seru netizen pemilik akun bernama @Lar***arva1*

“Gila, dalam keadaan bencana, serba kekurangan masih sempat berpikir untuk having sex. Ini orang-orangnya yang sang**** atau memang diajarkan seperti itu,” timpal @***ardus

“Bisa-bisanya, masih kepikiran ya,” kata @*****tno_wuland heran.

“Rumah hancur, harta hilang, masih sempat-sempatnya mikirin libido,” ujar @be****goreng

“Di luar nalar,” komentar @ki**asw singkat.

BACA JUGA:Podcast Aksi Nyata: Viral Video Ormas Copot Label Gereja di Tenda Bantuan Gempa Cianjur, Indra Wu: Saya Sedih

BACA JUGA:6 Potret Kauki, Anak Kedua Wendy Cagur yang Viral Karena Usir Ayah dari Rumah