JELANG akhir tahun seperti sekarang, umunya banyak orang yang mulai mencari promo akhir tahun. Mengingat, memang ada banyak marketplace yang menawarkan diskon menarik, seperti AladinMall by Mister Aladin yang mana di marketplace ini, Anda semua bisa mendapatkan diskon gede-gedean hingga 90 persen untuk semua kategori produk karena lagi ada Promo Pesta Akhir Tahun!

Selain bisa mendapatkan diskon hingga 90 persen untuk kategori seperti fashion, FMCG, health & beauty, gadget & electronic, sport & hobbies, dan home appliance. Selain itu juga bisa mendapatkan produk berkualitas dari brand favorit yang 100 persen original. Jadi, jangan sampai ketinggalan buat berburu promo menariknya ya!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di Promo Pesta Akhir Tahun dengan diskon hingga 90 persen!

1. Beras befood Pandan Wangi 5 kg: Beras befood Pandan Wangi merupakan beras khusus khas daerah Jawa Barat tepatnya di Cianjur. Beras Befood Pandan Wangi mempunyai aroma khas pandan alami dan sangat pulen cocok dengan lidah mayoritas masyarakat Indonesia. Miliki produk ini seharga Rp111.000 saja dari harga Rp111.500.

2. EROC Smart Digital Air Fryer Oven Multifungsi Kapasitas 10 Liter - Model Z1: EROC Smart Digital Air Fryer Oven Multifungsi ini hadir dalam kapasitas besar serta terbuat dari rongga baja tahan karat sehingga aman untuk makanan serta cara membersihkan yang mudah. Dapatkan produk ini seharga Rp1.199.000 saja dari harga Rp2.699.000.

3. Kangaroo Set Alat Masak KG671 12 & 14 cm Black: Kangaroo frypan set KG671 terbuat dari material aluminum bebas PFOA dan coating marble sehingga anti lengket dan anti gores. Warnanya menarik sehingga dapat membuat dapur Anda menjadi semakin cantik! Dapatkan produk ini seharga Rp143.100 saja dari harga Rp170.000.

4. Ceviro Kirai Tote Bag - Tas Tote Simple: Miliki ceviro tote bag yang terbuat dari bahan kulit sintetis ini sehingga dapat membuat penampilan Anda terkesan mewah. Terdapat varian brown, green, dan peach yang dapat dipilih sesuai selera Anda. Miliki produk ini seharga Rp125.000 saja dari harga Rp798.500.

5. Rexona Women Roll On Advanced White 45/50ml - 321648: Rexona Women Roll On Advanced White Bisa membantu memulihkan warna alami kulit ketiak melalui bola roll on. Cocok untuk pemakaian sehari-hari. Beraktivitas jadi lebih menyenangkan tanpa bau badan yang mengganggu! Dapatkan produk ini seharga Rp22.015 saja dari harga Rp25.900.

6. Police Mountain Bike California 2.0 27,5 inch - Grey Orange 2021: Police Mountain Bike California 2.0 (27,5 inch) merupakan Sepeda Gunung dari Brand Police Bike Versi 2.0, sepeda ini memiliki frame dari Alloy yang teruji kuat dan tahan terhadap karat! Dapatkan produk ini seharga Rp2.450.000 saja dari harga Rp4.125.000.

7. Voucher Transmart Carrefour Rp1.000.000: Belanja lebih Efisien, Praktis dan Aman dengan Voucher Transmart Carrefour! Kini Anda tidak perlu cemas dengan besaran nominal ketika berbelanja, karena voucher ini tidak memiliki minimum per transaksi. Bakan, voucher ini juga bisa dijadikan inspirasi kado / hadiah yang menggiurkan untuk orang terkasih di momen-momen spesial! Dapatkan produk ini seharga Rp985.000 saja dari harga Rp1.000.000.

Selain bisa dapat diskon hingga 90 persen, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkir se-Indonesia!

Kapan lagi bisa belanja terlengkap di Promo Pesta Akhir Tahun dengan diskon hingga 90% kalau bukan sekarang! Karena promonya terbatas, buruan borong semua keperluan Anda sebelum kehabisan!

Selain bisa belanja dengan diskon hingga 90%, AladinMall by Mister Aladin juga memberikan gratis ongkir ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di AladinMall.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.