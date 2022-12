RATU Rania Abdullah dikenal sebagai ratu yang cerdas sekaligus permaisuri tercantik di dunia. Ia merupakan istri Raja Yordania, Abdullah II yang naik tahta pada tahun 1999.

Ratu Rania lahir dengan nama Rani Al-Yasin yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1970 di Kuwait. Ia kini dikenal sebagai ratu yang cerdas, cantik, modis, dan tentu merupakan istri dan ibu yang baik. Pesona Ratu Rania memang tidak perlu diragukan lagi. Tak heran ia sangat dicintai oleh rakyat Yordania.

Pada tahun 2011, sang putri dinobatkan sebagai permaisuri atau ibu negara tercantik di dunia oleh Harpers and Queen Magazine. Penasaran dengan sosok permaisuri tercantik di dunia? Berikut 5 potret ratu rania yang dirangkum dari Instagram resminya @queenrania.

1. Cantik dan awet muda





Ratu Rania terkenal sebagai permaisuri tercantik di dunia. Ia memiliki kecantikan wajah yang luar biasa dan alami sehingga tetap terlihat menawan meski sudah berusia 52 tahun. Potret di atas memperlihatkan pesona Ratu Rania yang berwibawa dan independent.

2. Tampak anggun mempesona





Berikutnya terdapat potret Ratu Rania yang terlihat sangat anggun sekaligus mempesona. Ia memberikan kesan yang anggun melalui gaya berpakaiannya yang cantik dan menarik. Pada foto, Ratu Rania mengenakan kemeja berwarna putih dan rok panjang merah muda serta sepatu heels.

3. Memiliki senyum yang cantik





Kali ini tertangkap jelas potret Ratu Rania dengan senyumnya yang cantik. Ia sangat mempesona mengenakan baju berwarna bold dan gaya rambut panjang bergelombang. Tak heran potret di atas mendapat banyak pujian di kolom komentar.

4. Terkenal pintar

Ratu Rania tentu terkenal memiliki kepantaran atau wawasan yang luas. Tak heran ratu cantik Yordania tersebut sangat dicintai oleh rakyatnya. Ratu Rania terkenal aktif membela hak-hak perempuan, reformasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta lainnya. 5. Memiliki tubuh yang ideal

Terakhir ada potret Ratu Rania yang tampak cantik secara keseluruhan. Ia tampil menawan mengenakan dress berwarna putih yang cocok dengan tubuhnya yang ramping dan sehat. Gaya berpakaiannya tersebut memberikan kesan ratu yang berwibawa sekaligus menarik.