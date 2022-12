BEBERAPA makanan ini baik untuk meningkatkan kinerja otak dan daya ingat Anda. Otak sebagai pusat kendali tubuh, organ ini memiliki fungsi yang kompleks dan vital, yang bertugas menjaga detak jantung dan paru-paru Anda bernafas dan memungkinakan Anda untuk bergerak, merasakan, dan berpikir.

Dari tugasnya yang penting inilah, mengapa perlu sekali untuk menjaga otak agar selalu dalam kondisi yang baik. Salah satunya adalah dipengaruhi dengan makanan yang dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh.

Makanan ini berperan untuk menjaga kesehatan otak dan dapat meningkatkan tugas mental tertentu, seperti daya ingat dan konsentrasi. Berikut adalah 6 makanan terbaik untuk meningkatkan otak dan daya ingat Anda dilansir dari Healthline, Minggu (4/12/2022),

1. Blueberry

Blueberry dan buah beri berwarna gelap lainnya menghasilkan anthocyanin, sekelompok senyawa tanaman dengan efek antiinflamasi dan antioksidan.

Antioksidan bertindak melawan stres oksidatif dan peradangan, kondisi yang dapat menyebabkan penuaan otak dan penyakit neurodegeneratif.Beberapa antioksidan dalam blueberry ditemukan menumpuk di otak dan membantu meningkatkan komunikasi antar sel otak.

2. Brokoli

Brokoli dikemas dengan senyawa tumbuhan yang kuat, termasuk antioksidan. Brokoli juga sangat tinggi vitamin K, memberikan lebih dari 100% Asupan Harian yang Direkomendasikan dalam 160 gram brokoli matang. Vitamin yang larut dalam lemak ini sangat penting untuk membentuk sphingolipid, sejenis lemak yang dikemas dengan padat ke dalam sel-sel otak.

Beberapa penelitian pada orang dewasa mengaitkan asupan vitamin K yang lebih tinggi dengan memori dan status kognitif yang lebih baik. Di luar vitamin K, brokoli mengandung sejumlah senyawa yang memberikan efek antiinflamasi dan antioksidan, yang dapat membantu melindungi otak dari kerusakan.

3. Cokelat hitam

Cokelat hitam dan bubuk kakao dikemas dengan beberapa senyawa penambah otak, termasuk flavonoid, kafein, dan antioksidan. Cokelat hitam memiliki kandungan kakao 70% atau lebih. Manfaat ini tidak terlihat pada cokelat susu biasa, yang mengandung antara 10–50% kakao.

Flavonoid adalah kelompok senyawa tanaman antioksidan. Flavonoid dalam cokelat berkumpul di area otak yang berhubungan dengan pembelajaran dan memori.

Para peneliti percaya bahwa senyawa ini dapat meningkatkan daya ingat dan juga membantu memperlambat penurunan mental yang berkaitan dengan usia. Faktanya, sejumlah penelitian mendukung hal ini.

Menurut sebuah penelitian pada lebih dari 900 orang, mereka yang makan cokelat lebih sering tampil lebih baik dalam serangkaian tugas mental, termasuk beberapa yang melibatkan ingatan, dibandingkan dengan mereka yang jarang memakannya.

4. Kacang

Penelitian telah menunjukkan bahwa makan kacang dapat meningkatkan penanda kesehatan jantung, dan memiliki jantung yang sehat terkait dengan memiliki otak yang sehat.

Satu studi menemukan bahwa konsumsi kacang secara teratur dapat dikaitkan dengan penurunan risiko penurunan kognitif pada orang dewasa yang lebih tua.

Juga, studi lain tahun 2014 menemukan bahwa wanita yang makan kacang secara teratur selama beberapa tahun memiliki ingatan yang lebih tajam dibandingkan dengan mereka yang tidak makan kacang.

Beberapa nutrisi dalam kacang-kacangan, seperti lemak sehat, antioksidan, dan vitamin E, dapat menjelaskan efek menguntungkannya bagi kesehatan otak. Vitamin E melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas untuk membantu memperlambat penurunan mental.

Meskipun semua kacang baik untuk otak Anda, jenis kacang kenari memiliki keunggulan ekstra, karena mengandung asam lemak omega-3 anti-inflamasi.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

5. Jeruk

Anda bisa mendapatkan hampir semua vitamin C yang Anda butuhkan dalam sehari dengan mengkonsumsi satu buah jeruk ukuran sedang. Melakukan hal itu penting untuk kesehatan otak karena vitamin C merupakan faktor kunci dalam mencegah penurunan mental.

Menurut sebuah penelitian, memiliki kadar vitamin C yang lebih tinggi dalam darah dikaitkan dengan peningkatan dalam tugas yang melibatkan fokus, memori, perhatian, dan kecepatan pengambilan keputusan.

Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel otak. Plus, vitamin C mendukung kesehatan otak seiring bertambahnya usia dan dapat melindungi dari kondisi seperti gangguan depresi berat, kecemasan, skizofrenia, dan penyakit Alzheimer.

Anda juga bisa mendapatkan vitamin C dalam jumlah tinggi dari makanan lain seperti paprika, jambu biji, kiwi, tomat, dan stroberi.

6. Telur

Telur adalah sumber yang baik dari beberapa nutrisi yang terkait dengan kesehatan otak, termasuk vitamin B6 dan B12, folat, dan kolin.

Kolin adalah mikronutrien penting yang digunakan tubuh Anda untuk membuat asetilkolin, neurotransmitter yang membantu mengatur suasana hati dan memori. Dua penelitian yang lebih tua menemukan bahwa asupan kolin yang lebih tinggi dikaitkan dengan memori dan fungsi mental yang lebih baik.

Namun demikian, banyak orang tidak mendapatkan cukup kolin dalam diet mereka. Makan telur adalah cara mudah untuk mendapatkan kolin, mengingat kuning telur adalah salah satu sumber nutrisi yang paling terkonsentrasi.

Asupan kolin yang cukup adalah 425 mg per hari untuk sebagian besar wanita dan 550 mg per hari untuk pria, dengan hanya satu kuning telur yang mengandung 112 mg. Selain itu, vitamin B yang terdapat dalam telur juga memiliki beberapa peran dalam kesehatan otak.

Sebagai permulaan, mereka dapat membantu memperlambat perkembangan penurunan mental pada orang dewasa yang lebih tua dengan menurunkan kadar homosistein, asam amino yang dapat dikaitkan dengan demensia dan penyakit Alzheimer.

Selain itu, kekurangan dua jenis vitamin B - folat dan B12 telah dikaitkan dengan depresi.

Kekurangan folat umum terjadi pada orang tua dengan demensia, dan penelitian menunjukkan bahwa suplemen asam folat dapat membantu meminimalkan penurunan mental yang berkaitan dengan usia. Vitamin B12 juga terlibat dalam mensintesis bahan kimia otak dan mengatur kadar gula di otak.

Perlu dicatat bahwa sangat sedikit penelitian langsung tentang hubungan antara makan telur dan kesehatan otak. Namun, ada penelitian yang mendukung manfaat peningkatan otak dari nutrisi spesifik yang ditemukan dalam telur.