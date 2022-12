GAYA penampilan Kate Middleton, Princess of Wales selama kunjungan resmi selama tiga hari ke Boston, Amerika Serikat terus menarik perhatian.

Setelah akhir pekan lalu jadi buah bibir karena gaun hijau ‘green screen’ nya yang dipadukan dengan kalung choker mendiang Putri Diana. Sebelumnya, gaya outfit simpel Kate juga jadi pemberitaan.

Tampil solo mengunjungi Universitas Harvard untuk bertemu dengan para peneliti untuk membahas kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi anak-anak, Kate terlihat sleek dan modern dalam balutan outfit bergaya santun.

(Foto: Adam Gray/ SWNS DailyMail)

Mengutip Page Six, Senin (5/12/2022) Kate tiba di The Center of the Creating Child dalam balutan one piece dress lengan panjang full motif houndstooth warna hitam putih keluaran Miles yang dibanderol seharga USD1525 atau kurang lebih Rp23,4juta, salah satu koleksi desainer Inggris favoritnya, Emilia Wickstead.

Outfit model lengan panjangnya itu dipadukan perempuan berusia 40 tahun tersebut dengan tas mungil Mulberry warna biru, sepatu hak tinggi model pums hitam, dan anting-anting emas dari Lenique Louis.

Gaya OOTD Kate yang simpel, modern, modest dan rapi ini bisa jadi inspirasi bergaya ke kantor, atau menghadiri acara lain yang bersifat formal bukan?