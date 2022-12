BELAKANGAN artis Tanah Air mulai terjun sebagai aktivis lingkungan. Salah satunya adalah Aura Kasih. Tak hanya menjaga lingkungan, Aura Kasih juga turut terjun mengkampanyekan gerakan menanam pohon. Hal ini dilakukan demi menjaga kelestarian alam.

"Dalam rangkaian hari menanam pohon Indonesia, setidaknya aku bisa sedikit berkontribusi utk menjaga bumi," kata Aura kasih dalam keterangannya di Instagram.

Penasaran seperti apa momen Aura Kasih saat menanam pohon? Berikut ulasannya serti dirangkum dari Instagram @aurakasih, Senin (5/12/2022).

1. Ikut berkontribusi menanam pohon

Melalui keterangannya di Instagram, ibu satu anak itu pergi ke Jombang, Jawa Timur untuk menanam beberapa bibit pohon, salah satunya adalah pohon sengon.

Aura kasih merasa senang bisa terlibat dalam acara menanam pohon seperti ini karena bisa membantu menjaga ekosistem alam.

"Aku percaya untuk memulai sesuatu tidak perlu menunggu suatu gerakan atau kampanye, semua bisa dimulai dari diri kita. Dan yang paling terpenting kita sebagai manusia sadar akan pentingnya menjaga ekosistem dan acara ini bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita dan generasi kita di masa depan, menanam pohon berarti menanam kehidupan," tutur Aura Kasih.

2. Tampil cantik dengan outfit serba hitam

Setelah menanam pohon, tak lupa Aura Kasih mengabadikan foto OOTD. Dia terlihat mengenakan hijau dengan kaus lengan panjang dan celana panjang warna hijau. Aura Kasih menambahkan sneakers putih dan kacamata hitam untuk menunjang penampilannya. Dalam keterangan foto ini, dia pun memberikan kata mutiara yang sangat indah.

"Hiduplah dengan bahagia. Pohon kehidupanmu tidak boleh mati hanya karena kehilangan sehelai daun," tulisnya.

3. Penampilannya dipuji





Di foto ini, Aura Kasih terlihat berpose sambil duduk di atas kursi kayu dengan latar bangunan yang terbuat dari kayu. Meski angle foto dari kejauhan, penampilan Aura Kasih terlihat begitu cantik. Tak heran dia mendapat banyak pujian dari netizen.

"Cantik banget sih tetehku," kata zalxxx.

"Wow, you are very beautiful," kata karinxxx.

"Cantik banget semua fotonya," ucap wakxxx.