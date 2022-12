PRINCE and Princess of Wales Pangeran William dan Kate Middleton melakoni kunjungan resmi pertama pertama ke Wales. Princess of Wales sendiri, sebelumnya adalah julukan bagi Putri Diana.

Dilansir dari The Richest, Kate Middleton memakai mantel merah dari L.K. Bennet seharga Rp16 jutaan sebagai penghormatan kepada Putri terakhir Wales. Tidak hanya itu, hal ini juga mencerminkan pakaian yang digunakan Diana pada kunjungan resmi pertama ke negara tersebut sebagai putri.

Mantel yang terbuat dari daur ulang wol italia ini termasuk dalam koleksi “LKB Conscious Collection” yang dikeluarkan oleh merek L.K. Bennet. Merek ini dibuat pada tahun 1990 oleh Linda Bennet di London dengan maksud memperkenalkan merek mewah dengan harga terjangkau, dilihat dari slogannya “a bit of Bond Street luxury to the High Street.”

Menurut Instagrammer busana kerajaan, Middleton Maven, Putri Wales memadukan mantel tersebut dengan celana panjang dan crewneck kasmir Boden berwarna hitam berkisar Rp2,6 juta. Kate pun menambahkan tas hitam "Love Letter" dari Grace Han seharga Rp33,9 jutaan, sepatu hak tinggi dari Russell and Bromley seharga 4 juataan dan anting emas “Alia” dari Spells of Love Rp1,3 juta.

Kunjungan ini merupakan keterlibatan publik resmi pertama pasangan kerajaan sejak kematian Ratu Elizabeth pada 8 September. Bersamaan dengan berakhirnya masa berkabung untuk mendiang ratu yang diposting oleh media sosial kerajaan.

Sejarawan mengatakan bahwa pilihan mantel Kate Middleton bukanlah hal yang mengejutkan, “Berkabung secara formal jarang diamati di luar pengadilan, dan monarki Inggris melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi monarki modern dan mencerminkan hal itu” tambahnya.

Pangeran dan putri mengunjungi Anglesey, tempat mereka tinggal sebelum menjalankan tugas kerajaan di London, menyapa anggota masyarakat Welsh dan mengunjungi stasiun sekoci. Mereka akan mengunjungi kota Swansea sebelum pulang ke Windsor.

(mrt)