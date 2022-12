MODEL sekaligus artis Go Yoon Jung didapuk menjadi wajah merek skincare Korea Selatan, Rataplan. Pemain Alchemy of Souls, Law School dan Hunt ini memang memiliki tampilan cantik khas perempuan Korea.

Rataplan pun mengungkapkan bahwa alasannya memilih Go Yoon Jung sebagai wajah baru mereka karena sang aktris memiliki karakter yang sesuai dengan tujuan brand tersebut yaitu โ€œthe most Korean clean beauty.โ€

Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa energi yang dimiliki Go Yoon Jung memiliki dampak positif bagi citra brand Rataplan. Ia akan berperan sebagai model baru Rataplan untuk memancarkan the clean beauty yang dimilikinya pada berbagai event yang akan datang.

โ€œKami berharap Go Yoon Jung dan Rataplan akan menciptakan sinergi yang luar biasa. Kami akan berfokus untuk memperluas brand awareness dan meningkatkan kepuasan pelanggan agar Rataplan dapat berkembang sebagai merek the clean beauty terkemuka di pasar perawatan kulit,โ€ ungkap salah satu pejabat dari Rataplan.

Go Yoon Jung memang sudah lama dikenal sejak dalam banyak serial Korea. Baru-baru ini, ia semakin menarik perhatian penggemar karena perannya dalam drama TVN yang berjudul Alchemy of Souls: Light and Shadow yang dijadwalkan akan tayang perdana pada 10 Desember mendatang.

