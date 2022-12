SIAPA sih yang tak tertarik dengan diskon produk sembako , yang merupakan salah satu diskon yang paling diburu masyarakat, terutama ibu-ibu. Wajar saja, karena sembako merupakan kebutuhan sehari-hari yang sangat penting. Maka dari itu rugi banget kalau sampai beli sembako tapi kemahalan!

Untungnya, AladinMall by Mister Aladin paling pengertian soal ini! Ada promo sembako dengan diskon hingga 63 persen yang bisa diapatkan. Selain itu, masih juga bisa ditambah mendapatkan gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia!

Ā

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di promo sembako AladinMall by Mister Aladin!

1. Sembako Hemat Paket Smart 2:Ā Paket Smart 2Ā sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan keluarga, dengan merek dan kualitas terbaik! Dengan membeli paket ini, Anda akan mendapatkan:

1. Ayam 2 Telor Mi Telor Reguler 1 x 20H2 0 gr

2. Ayam 2 Telor Mi Telor Lebar Keriting 1 x 200 gr

3. Tanam Jagung Bihun Jagung 1 x 320 gr

4. Sounku Soun Jagung 1 x 150 gr

5. Bihunku Goreng 1 x 60 gr

6. Bihunku Kari laksa 1 x 55 gr

7. Bihunku Asam Pedas 1 x 55 gr

8. Bihunku Soto 1 x 55 gr

9. Bihunku Ayam Bawang 1 x 55 gr

Wah, banyak banget kan isi dalam paketnya! Tau nggak? Anda bisa mendapatkan 9 item di atas hanya dengan membayar Rp36.000 saja lho! Kalau beli satuan, bisa-bisa bayar sekitar Rp50.000 lho. Makanya, buruan diborong sebelum kehabisan!

2. Paket SIGAP: JikaĀ membeli Paket SIGAP,Ā Anda bisaĀ mendapatkan Bihunku Mix Variant Paket Isi 10. Bihunku terbuat dari perpaduan Beras dan Tepung Jagung pilihan yang memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh kita.

Dilengkapi dengan bumbu yang terbuat dari bahan alami dengan rasa yang khas, menambah kenikmatan tersendiri dalam menyantap Bihunku. Dapatkan paket sembako ini seharga Rp45.000 saja dari harga Rp121.000 lho! Gokil banget kan diskonnya!

3. Sembako Hemat Paket Smart 1:Ā Dengan membeli Sembako Hemat Paket Smart 1,Ā maka takĀ perlu lagi ke luar rumah saat ingin makan. Karena, paket sembako ini lengkap banget,, karena terdiri dariĀ

1. Maknyuss 1 x 5 kg

2. Ayam 2 Telor Mi Telor Lebar Keriting 1 x 200 gr

3. Tanam Jagung Bihun Jagung 1 x 320 gr

4. Sounku Soun Jagung 1 x 150 gr

Kalau sudah punya bahan makanan lengkap kaya gini, pastinya Anda bisa berkreasi di dapur dan menghasilkan makanan yang lezat untuk keluarga! Yuk borong paket sembako ini mumpung harganya cuma Rp80.500 saja dari harga Rp87.500.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Sederet manfaat belanja di AladinMall by Mister Aladin, nyesel kalauĀ sampai enggak coba!

Belakangan ini, belanja online telah menjadi habit atau kebiasaan masyarakat. Banyak orang yang menyukai online shopping karena dinilai lebih praktis, efisien, hemat waktu, dan pastinya lebih murah!

Terlebih kalau Anda belanjanya di AladinMall by Mister Aladin, ada banyak diskon menarik yang nggak bakal bikin dompet jebol! Seperti promo sembako dengan diskon up to 63 persen ini yang bikin pengeluaran sehari-hari jadi jauh lebih hemat!

Selain itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkir se-Indonesia! Anda juga bisa memilih opsi same day service supaya barang yang dipesan bisa dikirim di hari yang sama!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

Ā

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.co.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

BACA JUGA:Pesta Akhir Tahun! Borong 3 Kaus Cotton Premium Cuma Rp99 Ribu di AladinMall

BACA JUGA: Pesta Akhir Tahun! Sikat Diskon hingga 90 Persen untuk Semua Kategori Produk di Aladin Mall