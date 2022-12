PADA umumnya buah-buahan biasa dijual dengan harga yang terjangkau. Walaupun mahal pasti buah hasil impor dari luar negeri. Tapi ternyata ada loh buah-buahan yang dijual dengan harga yang fantastis.

Buah merupakan sebagai sumber nutrisi dan energi bagi manusia, diolah menjadi jus dan jeli, atau dibuat menjadi selai dengan pengawetan. Terkadang, berbagai obat berasal dari buah-buahan, seperti morfin atau opium.

Namun karena adanya tingkat inflasi ekonomi global saat ini, beberapa buah sekarang menjadi barang mahal. Buah apa yang paling mahal di dunia? Kira-kira sebanding gak ya dengan kualitasnya? penasaran, yuk simak ulasannya di bawah ini dirangkum dari therichest.com.

Sekai-Ichi Apple

Apel Sekai-Ichi berasal dari Jepang. Apel ini dianggap sebagai salah satu varietas apel terbesar dan dikenali dengan warna merah muda pucat atau terkadang merah. Apel Sekai-Ichi tersedia di musim gugur hingga awal musim dingin. Apel ini juga memiliki lingkar rata-rata 30 hingga 46 sentimeter dan berat lebih dari 900 gram.

Namun karena beratnya, apel ini hanya bisa tumbuh dalam jumlah yang terbatas. Artinya, petani apel tidak bisa memproduksi buah secara massal. Selain itu, karena kelangkaannya, harganya sekitar USD21 atau berkisar Rp300 ribu per apel.

Ceri Sembikiya

Ceri Sembikiya berasal dari toko buah tertua di Jepang. Toko buah itu berasal dari Koshigaya pada tahun 1834, sebelum pendirinya pindah ke distrik pedagang Nihonbashi pada tahun 1867. Hasilnya, orang dapat menikmati jus buah segar, parfait, dan irisan buah biasa.

Ceri ditanam di rumah kaca kecil, dan dalam pengawasan yang ketat. Ceri harus memenuhi persyaratan ketat dalam ukuran, warna, dan kualitas sebelum dijual ke publik. Ceri premium ini berharga USD160 per kotak atau berkisar Rp2,39 juta. Wow harganya setara dengan Hp!

Dekopon Jeruk

Jeruk Dekopon adalah buah yang besar, seseorang dapat menimbang hingga satu pon. Kadang-kadang, buah ini disebut jeruk Sumo karena bentuk simpul yang berbeda ditemukan pada buahnya. Rasanya juga manis, mudah dikupas, dan tanpa biji. Buah ini sangat cocok untuk pecinta manis yang ingin tetap bugar. Buah-buahan ini juga membutuhkan proses budidaya yang sangat intensif, suhu harus diperiksa di rumah kaca terkontrol.

Kemudian, dipulihkan hingga 40 hari agar kadar gula dan keasamannya turun. Jeruk Dekopon berharga USD80 per enam bungkus atau sekira Rp1 juta, sedikit lebih mahal daripada buah mandarin.

Japanese Ruby Roman Grapes

Dengan label harga USD450 atau Rp6,72 juta per tandan, anggur ini dianggap sangat mahal karena kelangkaannya. Hanya 24.000 tandan yang dipanen setiap tahun dan dijual ke berbagai pasar di seluruh Jepang. Anggur ini memiliki rasa yang sangat berair dan manis, dengan keasaman rendah.

Bentuknya besar, seperti bola pingpong. Setiap tandan menjalani pemeriksaan ketat untuk memenuhi standar pasar dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: unggul, khusus, dan premium. Harga anggur ini sangat mahal!

Mangga Taiyo No Tamago

Mangga Taiyo No Tamago, juga disebut Egg of the Sun Mango, berharga sekitar USD2.000 atau Rp29,90 juta per potong. Wah ini mah bisa dapat motor! Mangga ini tumbuh secara eksklusif di prefektur Miyazaki di Jepang dan dikenal dengan harganya yang tinggi. Pasalnya, buah ini memiliki kandungan gula yang tinggi dan warna yang indah di sekujur tubuh.

Beberapa mangga bisa berwarna oranye tua, merah, atau bahkan ungu. Tekstur daging buahnya sangat lembut, dan bahkan kulitnya bisa dimakan. Mangga ini juga memiliki serat yang sangat sedikit, berair, dan rasanya seperti permen.

Yubari King Melon

Sebutan untuk buah termahal di Dunia jatuh ke Yubari King Melon, dengan harga USD45.000 atau Rp672,86 juta, setara dengan harga Innova Zenix Hybrid seri tertinggi. Tumbuh secara eksklusif di Yubari, melon ini dibudidayakan di tanah vulkanik yang subur.

Buah ini juga membutuhkan waktu lebih dari 100 hari untuk berproduksi, dan petani memijatnya setiap hari untuk menciptakan pola sempurna yang menghiasi buah mahal itu. Beberapa petani bahkan melindungi mereka dari sinar matahari. Alhasil, melon ini sangat manis dan harum, dengan rasa yang menarik.