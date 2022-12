NAMA Tatjana Saphira dikenal sebagai salah satu aktris muda berbakat Indonesia. Eksistensinya di dunia akting bahkan membawa Tatjana bisa menghadiri ajang penghargaan berskala Internasional.

Aktingnya yang memukau membuatnya dilirik banyak orang bahkan, dia pun mendapat kesempatan bertemu sosok Park Seo Joon Hingga Harry Styles.

Terlepas dari itu, Tatjana memang memiliki wajah cantik. Terlihat dari unggahan fotonya beberapa waktu lalu. Ia tampak mengenakan busana hitam yang dipadu dengan rok kotak, tengah bersantai di pantai.

Wajahnya terlihat tanpa polesan makeup sedikit pun. Meski begitu aura cantiknya masih teteap terpancar. Apalagi ditambah dengan aksesoris kacamata hitam yang melekat di wajahnya.

Tatjana juga terlihat santai saat bersandar di sepeda yang terparkir. Rambutnya dicepol ke atas, membuat senyum yang terukir di wajahnya terlihat jelas di kamera.

"Wholesome Bali Sunday," tulisnya dalam caption.

Tentu disambut dengan berbagai komentar netizen tentang penampilannya kala itu.

"Cakep banget bodynyaaaa," puji @adeliam**

"Kadang kelihatan cantik tapi kadang kelihatan cantik bangettt," tutur @agusah** penuh gombal.

"Cantik banget seperti Audrey Hepburn," kata @plurkwe***.

"So gorgeous as always Tat," ungkap @udinashir***.

"Enjoooy Baliii my fave actress," ucap @drervina_pasar**.