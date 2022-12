KABAR gembira buat pencinta belanja online di mana pun Anda berada! Soalnya, beli produk Bernofarm di AladinMall by Mister Aladin bisa dapat emas! Nggak cuma itu, Anda juga bisa mendapatkan diskon hingga 46%!

Bernofarm merupakan salah satu penyedia multivitamin dan obat-obatan. Produk unggulannya antara lain Vitalong C, Biolysin, Fitergy dan Stopain. Tak hanya bermanfaat untuk kesehatan, harganya juga jadi lebih terjangkau kalau belinya di AladinMall by Mister Aladin!

Rekomendasi produk Benofarm yang bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin!

Vitalong C 30 Kapsul

Vitalong C merupakan satu-satunya vitamin C 500 mg (Asam Askorbat) di mana kapsul berisi granul-granul vitamin C dengan Teknologi Time Release. Sehingga, vitamin C akan larut secara bertahap di dalam tubuh selama 12 jam.

Dengan demikian, vitamin C tidak terbuang secara percuma bersama urin dan lebih maksimal penyerapannya di dalam tubuh. Vitalong C juga bebas gula sehingga aman untuk penderita diabetes. Miliki produk ini seharga Rp41.503 saja dari harga Rp42.350.

Fitergy 30 Kaplet



Fitergy mengandung L-Carnitine yang akan membantu metabolisme tubuh dengan cara meningkatkan penggunaan karbohidrat dan lemak menjadi energi. Dilengkapi dengan ekstrak panax ginseng membantu meningkatkan stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan vitalitas. Dapatkan produk ini seharga Rp53.900 saja dari harga Rp55.000.

Biolysin Kids C-100

Penuhi kebutuhan vitamin C si kecil dengan Biolysin Kids C-100. Mengandung Vitamin C 100 mg yang memiliki banyak kegunaan bagi tubuh. Biolysin Kids C-100 hadir dalam bentuk tablet kunyah rasa strawberry yang pastinya disukai oleh si kecil. Dapatkan produk ini seharga Rp19.600 saja dari harga Rp20.000.

Great D Tablet Kunyah

Kini telah hadir GREAT D, vitamin D3 1000 IU yang dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian secara cepat. GREAT D isi 100 tablet kunyah, baik untuk dikonsumsi setiap hari, kapan pun dan di mana pun. GREAT D, Great Everyday! Isi: 100 tablet kunyah. Miliki produk ini seharga Rp70.000 saja dari harga Rp130.000.

Yuk, kejar emasnya dengan borong produk dari Bernofarm hanya di AladinMall by Mister Aladin!

Kapan lagi beli multivitamin bisa dapat emas kalau bukan di AladinMall by Mister Aladin! Hanya dengan melakukan pembelian produk Bernofarm mulai dari Rp500.000 saja, Anda sudah bisa mendapatkan emas 0.1 gram!



Selain itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang dipesan bisa dikirim di hari yang sama pada saat order!

Anda juga tidak perlu meragukan keaslian produk kalau belanja di AladinMall by Mister Aladin. Karena, semua item yang tersedia dijual langsung oleh official store. Sehingga, kualitasnya sudah pasti juara + ada garansi resmi juga untuk beberapa produk tertentu!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di https://aladinmall.id/ dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.



