KAESANG Pangarep dan Erina Gudono mengandalkan desainer lokal di sepanjang rangkaian pernikahan mereka. Tak hanya satu nama, tapi ada beberapa dan produk fashion yang dihadirkan pun sangat beragam.

Hingga berita ini dimuat di MNC Portal, prosesi pernikahan Kaesang-Erina baru sampai di malam Midodareni. Pengajian yang dihelat Kamis (8/12/2022) masuk dalam rangkaian pernikahan.

Dan buat Anda yang penasaran desainer mana saja yang dilibatkan dalam rangkaian pernikahan Kaesang-Erina dari pengajian hingga malam Midodareni, berikut ulasan selengkapnya:

1. Semaan Alquran





(Foto: Instagram/@erinagudono)

Di momen ini, Erina mengenakan gamis super cantik dari jenama Lace by ARTKEA, termasuk juga hijab dan sepatu yang dikenakannya. Untuk tata rias, Erina mengandalkan Hepi David, lalu tata rambut dipercayakan ke Noe Hair and Makeup.

2. Pengajian





(Foto: Instagram/@erinagudono)

Setelah semaan Alquran, Erina melanjutkan prosesi jelang pernikahannya dengan melangsungkan pengajian. Di momen ini, dia mengenakan baju gamis full of manik-manik dari Wiranti Kurnia Bride.

Pastel look yang begitu manis diperkuat oleh riasan wajah hasil tangan Hepi David dan penataan rambut Noe Hair and Makeup. Erina benar-benar tampil lembut dan cantik di momen ini.

3. Sungkeman





(Foto: Instagram/@erinagudono)

Pada Jumat pagi, 9 Desember 2022, Erina menggelar acara sungkeman dan siraman. Di acara sungkeman, dia tampil ayu dengan kebaya berwarna hijau dipadukan dengan kain coklat tua.

Kebaya yang dipakai Erina rancangan Intan Avantie, lalu aksesori by Tulola dan sepatunya dari Regis Bridal Shoes. Soal penataan rambut, Erina mengandalkan Noe Hair and Makeup. So pretty!

4. Siraman

(Foto: Instagram/@erinagudono) Di momen siraman, Erina mengenakan kain putih polos yang diselimuti ronce melati. Tak ada desainer yang terlibat di prosesi adat Jawa yang satu ini. Namun, tim lain yang berjasa yaitu penata rambut by Noe Hair and Makeup dan penata rias dari Hepi David. Aura Erina benar-benar terpancar di sini. 5. Dulangan

(Foto: Instagram/@thebridestory) Prosesi berikutnya adalah dulangan yang melambangkan suapan terakhir dari ibunda untuk Erina sebelum sang putri memasuki tahapan pernikahan. Di momen ini, Erina mengenakan kebaya rancangan Myrna Myura berwarna kuning yang sangat cantik. Detail swarovski di kebaya ini mewah sekali. Lagi, tata rambut oleh Noe Hair and Makeup dan tata rias dikerjakan oleh Bennu Sorumba. Aksesori yang dipakai di sini berasal dari Tulola dan sepatunya dari Regis Bridal Shoes. Masih panjang prosesi pernikahan Kaesang-Erina. Untuk hari ini, Sabtu (10/12/2022), di Yogyakarta, Kaesang akan mengucap ijab kabul, berjanji sehidup semati dengan Erina. Lalu, esok harinya, Minggu, 11 Desember 2022, resepsi pernikahan digelar di Solo. Kira-kira Erina bakal pakai koleksi siapa ya di akad nikah dan resepsi pernikahan? Kita tunggu sama-sama, ya!