BONGE salah satu ikonik Citayam Fashion Week (CFW) didapuk jadi salah satu pengisi acara di hari terakhir perhelatan Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Fest 2022, yang diselenggarakan di Plaza Barat, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (11/12/2022).

Remaja asal Bojong Gede itu terlihat berlenggak-lenggok fashion show bersama model lainnya di atas panggung. Terlihat Bonge tampak keren, bergaya edgy dalam balutan denim Doodle Art hasil karya anak bangsa yang juara dua di WMM.

Menambah gaya penampilannya, Bonge terlihat juga memakai kaca mata hitam sebagai aksesori tambahan dan membiarkan rambut panjangnya terurai saat berlenggak lenggok, di atas panggung.

Bak model profesional Bonge terlihat cukup luwes saat tampil. Ia juga sesekali melambaikan tangan ke penonton hingga memberikan love sign. Sesaat sebelum tampil, Bonge sempat mengaku gugup jelang tampil. Sebab ia tak memiliki waktu lebih untuk melakukan persiapan karena datang terlambat.

Â

(Foto: MPI/ Faisal Rachman)

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

"Ada (persiapan), tadi Bonge datang siang sih, telat," ungkap Bonge saat ditemui sebelum tampil.

Sebagai informasi, WWM Fest 2022 diselenggarakan selama tiga hari sejak 9-11 Desember 2022. Acara yang mengusung tema Proud to be Entrepreneur ini dimeriahkan oleh Live Music Performance, Food and Beverage Festival, Talkshow, Fashion Show, hingga Expo Craft and Fashion.

 BACA JUGA:5 Potret Sarah Tumiwa, Model Profesional yang Disebut Mirip Bonge

BACA JUGA:JF3 Dihebohkan dengan Kedatangan Bonge Citayam Fashion Week, Netizen: Model Papan Tengah