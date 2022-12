GELARAN hari terakhir Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Fest 2022 terlihat semakin dipadati oleh pengunjung. Acara yang digelar selama tiga hari mulai pada 9 sampai 11 Desember 2022 ini sendiri diselenggarakan di Plaza Barat Senayan, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat.

Mengusung tema Proud to be Entrepreneur, WMM Fest menyuguhkan Live Music Performance, Food and Beverage Festival, Talkshow, Fashion Show, hingga Expo Craft and Fashion. Selain itu, WMM Fest 2022 juga tentunya menyediakan anaeka food truck di bagian samping panggung.

Terlihat di section food truck terdapat sejumlah makanan dan minuman salah satunya Bebek Dower. Solihin salah satu staff Bebek Dower, mengungkapkan traffic pembeli dari hari pertama hingga hari ketiga naik turun. Apalagi ketika hari pertama penyelenggaraan sempat diguyur hujan.

"Untuk hari pertama sih traffic konsumennya agak slow, karena hujan mungkin dari siang sampai malam," ujar Solihin saat ditemui tim MNC Portal Indonesia, di kawasan Plaza Barat Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/12/2022).

"Hari kedua lumayan ada traffic ramainya jam 6 lah, habis konser customer meledak lumayan. Kalau siang sih seperti ini sih landai," tambahnya. Meski begitu, tak membuat Solihin patah semangat. Ia berharap jika di hari terkahir penyelenggaraan WMM Fest 2022, penjualan bisa lebih dari hari kemarin. "Mudah-mudahan sih hari ini penutupan lebih wow lagi dari hari kemarin," kata Solihin lagi. Solihin mengungkapkan bahwa dalam gelaran WMM Fest 2022 ini, sehari bisa sampai menjual 100 hingga 150 box Bebek Dower. Soal harga tenang saja, masih murah meriah sebab makanan di WMM Fest 2022 tidak lebih dari Rp35 ribu, karena para pengunjung bisa menyantap nasi dengan bebek saja cukup perlu merogoh kocek Rp25 ribu saja. "Terus untuk harga (makanan) ditentuin sama bank Mandiri maksimal 35 ribu. Paling tinggi 35 ribu, minum sama juga. Pokoknya enggak nyampe 35 ke atas. Start makanan kita dari Rp25 ribu," jelas Solihin.