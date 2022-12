Pergelaran Geography Festival (G-Fest) by The 14th G-Days menjadi acara yang bersejarah sekaligus event inovatif bagi Departemen Geografi Universitas Indonesia (UI). Pasalnya, itu menjadi acara penutup dalam perayaan The 14th Geography Days (G-Days) sekaligus Dies Natalis ke-63 Departemen Geografi UI. Melalui HMD Geografi FMIPA UI, G-Fest by The 14th G-Days dilaksanakan Sabtu (10/12) di Parkiran Fakultas MIPA UI dan berlangsung begitu meriah dengan menampilkan berbagai hiburan musik.

Perlu Anda ketahui, The 14th G-Days merupakan salah satu event unggulan di Universitas Indonesia yang dapat menjadi pelopor pegiat yang peduli terhadap kehidupan berkelanjutan. Karenanya, acara akbar yang bertema "Expressing Spatial Science to Consolidate Sustainable Development" ini diharapkan dapat berpengaruh kepada perguruan tinggi lainnya dan masyarakat luas.

G-Fest by The 14th G-Days sekaligus menjadi perayaan keluarga besar Departemen Geografi Universitas Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Departemen Geografi Universitas Indonesia yang ke-63 tahun. Tentunya, momen tersebut diharapkan menjadi wadah mahasiswa Departemen Geografi UI untuk mengembangkan diri serta relasi.

Ketua Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia Dr. Supriatna, M.T. menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya acara ini.

"Acara ini memiliki sejarah yang panjang dan terus berkembang setiap tahunnya. Saya yakin semua ide dan inovasi dalam The 14th Geography Days dapat secara signifikan memperkuat rasa kolaborasi antar disiplin ilmu dan antara pemerintah dan swasta," tuturnya pada Sabtu (10/12).

Dukungan serupa juga datang dari Pj Dekan FMIPA UI Dede Djuhana, Ph.D. "Melalui acara ini pula, para profesional akan mendapatkan pengalaman luar biasa yang akan disajikan dalam workshop, dan seminar. Secara pribadi, saya yakin acara ini akan menjadi peluang besar bagi para mahasiswa, profesional, dan lingkungan untuk masa depan," ucapnya terkait G-Fest by The 14th G-Days.

Sebelumnya, The 14th G-Days memiliki beragam rangkaian acara. Di antaranya, Roadshow dan Grand Opening Ceremony (RGOC), Olimpiade Geografi Nasional (ONG), Integrated Solution with GIS (ISOGIS), Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Workshop, Geographic National Society Summit (GNSS), dan Geography Festival (G-Fest).

Semua rangkaian acara tersebut tentunya memiliki dampak yang sangat bermanfaat dan inovasi dalam mengoptimalkan dampak yang diberikan dari acara The 14th G-Days. Selain itu, diharapkan pula anak muda dapat menjadi pelopor penggiat yang peduli terhadap kehidupan berkelanjutan serta dapat berpengaruh kepada perguruan tinggi lainnya dan masyarakat luas.

