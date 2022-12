JAKARTA- Oreo seakan belum selesai memuaskan hati para penggemar girl group Blackpink atau yang disebut dengan BLINK. Setelah sukses membuat para BLINK berebut membeli Oreo Blackpink, kini Oreo juga meluncurkan Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK!

Sejak beberapa hari sebelum diluncurkan, produk terbaru Oreo Blackpink ini sudah viral di media sosial. Instagram resmi Shopee Indonesia @shopee_id pun sudah sempat mengunggah informasi mengenai Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK.

Sumber: Instagram/@shopee_id

Dalam video tersebut, kemasan Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK saja sudah terlihat sangat eksklusif! Produk ini dikemas dengan kotak hitam cantik yang diberi sentuhan warna pink ala Blackpink. Tampak tulisan “Oreo 12.12” pada bagian atas kotak dan “Limited Edition” pada bagian depan kotak yang membuatnya terlihat semakin eksklusif.

Ketika dibuka, kamu akan menemukan beragam varian Oreo Blackpink, mulai dari Oreo Strawberry, Oreo Blueberry, Oreo Chocolate, hingga Oreo Vanilla. Tak ketinggalan, ada juga varian Oreo Blackpink Multipack yang sebelumnya selalu habis dalam hitungan detik setiap restock.

Belum berhenti sampai situ, Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK juga memberikan kejutan spesial bagi para BLINK, yaitu TIGA photocard member Blackpink secara acak. Tentu saja kamu ingin mengoleksi photocard idola kamu ini, bukan?

Semakin menarik, dengan membeli produk Oreo Blackpink terbaru ini, kamu juga akan mendapatkan kartu ucapan berisi kode unik atau unique code yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan diskon spesial!

Dengan beragam kejutan spesial yang dihadirkan dalam Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK, maka tidak heran jika produk ini sangat ditunggu-tunggu oleh para BLINK dan pencinta Oreo lainnya.

Setelah diluncurkan pada Senin, 12 Desember 2022 pukul 00.00 WIB di Shopee, tepatnya di Mondelez Official Store, Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK langsung habis atau sold out dalam 7 menit saja, lho! Adapun Oreo Blackpink Multipack turut sold out dalam hitungan menit.

Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya para BLINK dalam menyambut kolaborasi antara Oreo dengan idolanya tersebut.

Melalui media sosial, warganet pun ramai membahas Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK. Di Twitter, misalnya, beberapa akun mengungkapkan rasa bahagianya karena berhasil mendapatkan produk Oreo Blackpink terbaru itu.

Sumber: Twitter

“Seneng bgtt, akhirnya dapett oreo blackpink exclusive box nya. degdegan baru pertama kali war oren akwkwk :v langsung sold out” tulis @neoencit

“Gilaa sihhhhh bener bener langsung sold,untung co nya gercep Oreo x Blackpink #oreoxblackpink #OreoBlackpink Deskripsinya sih,katanya dapet 3 photocard coba liat nanti deh pas unbox” kata @dailyachiw.

“kek astaga udh hampir co oreo blackpink. tulisannya langsung "HABIS TERJUAL"” ujar @atmospyre.

Hal serupa juga terjadi di Instagram. Warganet membanjiri postingan @shopee_id terkait Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK. Ada yang memberikan komentar bahwa dirinya berhasil mendapatkan produk Oreo Blackpink tersebut. Ada pula yang meminta agar stok produk itu ditambahkan.

“Alhamdulillah semua sold bener" yah antusias orang suka banget sma #oreoblackpink Masyaallah tabarakallah ” tulis @sssutaa_shoop.

“Wah harga 200k sold out cek ombak yang udah dapet kumpul sini” kata @adichristianto.

“Restock dong please” kata @forlala_914.

Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK memang hadir secara eksklusif di Shopee pada 12.12 atau 12 Desember 2022. Namun, para BLINK yang belum berhasil mendapatkannya tidak perlu khawatir.

Pasalnya, Oreo juga akan meluncurkan Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK lainnya pada Januari 2023 mendatang. Produk itu disebut-sebut akan hadir dengan lebih spesial, lho! Kira-kira, apa isi Special Bundle Pack #OREOBLACKPINK tersebut dan apa yang membedakannya dengan produknya saat ini, ya? Nantikan kejutannya!

(Wid)