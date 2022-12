Saat ini, banyak sekali pilihan lip product yang beredar di pasaran. Mulai dari lipstik, lip cream, lip essence, lip serum, hingga lip tint. Untuk kamu yang menyukai lip colour untuk make up ala Korea, produk lip tint seperti YOU Cloud Touch Fixing Tint adalah pilihan yang tepat.

Sebelum membeli produk lip tint, kamu tentu harus mengetahui formula dan kandungannya. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah produk lip tint yang akan kamu gunakan adalah produk yang aman untuk menjaga kesehatan bibir, atau malah produk yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Tak perlu khawatir, jika kamu ingin produk lip tint yang aman dan berkualitas, YOU Cloud Touch Fixing Tint bisa kamu andalkan. Pilihan lip tint dari YOU Beauty yang memiliki hasil akhir airy matte finishing ini, akan membuat penampilanmu semakin cantik dan menawan.

Segera beli produk terbaru dari YOU Beauty ini pada paket SIMPLICITY+1212 dan dapatkan hasil riasan memukau dengan pemakaian lip tint YOU Cloud Touch Fixing Tint.

Review Lip Tint YOU Cloud Touch Fixing Tint

YOU Beauty kembali hadir dengan produk make up berkualitas dengan kandungan bahan alami yang diproses dengan teknologi canggih.

YOU Cloud Touch Fixing Tint merupakan lip tint yang terasa ringan seperti awan lembut, dengan formula low transfer dan matte finish yang tahan lama. Terdiri dari 6 shades yang unik, kamu bisa memilih di antara Sun 'n Fun, Puffy Sky, Airy Kiss, Blushing Sky, Breezy Day, dan Misty Night.

YOU Cloud Touch Fixing Tint diformulasikan dengan French Strawberry Leaf Extract dan Ceramide yang berfungsi sebagai penjaga kelembapan bibir agar selalu tampak sehat. Selain itu, kandungan Meadowfoam Seed Oil juga akan membantu melindungi bibir agar tidak kering sekaligus menjaga kelembapan bibir.

Lip tint ini juga dilengkapi dengan kandungan Hyaluronic Acid yang mengunci kelembapan bibir dan meningkatkan efek plumping alami. Selain itu, adanya Chrysanthemum Flower Extract dan Vitamin C yang kaya akan antioksidan juga berfungsi untuk menangkal adanya radikal bebas.

YOU Cloud Touch Fixing Tint tak hanya memiliki kandungan bahan alam yang menutrisi bibir, namun juga diproses menggunakan teknologi formula yang mutakhir. Dengan teknologi Water-in-oil Formula, produk lip tint ini menjadi sangat ringan, breathable, melembapkan bibir, dan memberikan warna alami matte yang lembut ke bibir setelah diaplikasikan.

Selain itu, teknologi agen pembentuk film pada lip tint ini membantu untuk menghasilkan hasil produk yang tahan lama dan tidak mudah transfer dari bibir. Dengan begitu, produk lip tint ini akan sangat cocok untuk menemani aktivitas keseharianmu.

Menariknya lagi, formula dan kandungan YOU Cloud Touch Fixing Tint akan membuat para penggunanya merasakan finish yang berkilau dan lembab saat baru digunakan, dan setelah pembentukan film selesai, hasilnya akan berubah menjadi finish airy matte yang velvety.

Senada dengan tagline Touch Your Inner Soul yang diusung YOU Beauty, produk lip tint ini akan menyentuhmu sampai ke bagian terdalam jiwa dan memunculkan aura cantik yang sangat menawan. Apalagi dengan pilihan shades yang sangat bervariasi, kamu bisa memilih sesuai dengan selera dan look pribadimu.

Kehadiran Cloud Touch Fixing Tint sangat sesuai dengan visi & misi YOU Beauty yang merupakan terobosan inovatif dari perpaduan bahan alami dan teknologi terkini untuk membuat kecantikan yang lebih tahan lama. Produk ini juga sudah terbukti 100% no harm, yang dibuktikan secara klinis, cruelty free, dan balanced water and oil level.

Jika kamu tertarik dengan produk YOU Cloud Touch Fixing Tint ini, kamu bisa dengan mudah membelinya melalui toko kecantikan terdekat yang ada di sekitarmu. Selain itu, produk lip tint ini juga bisa kamu beli di official store YOU Beauty yang ada di Shopee.

Dengan harga Rp93.000 saja, kamu sudah bisa mendapatkan produk lip tint berkualitas yang dilengkapi dengan kandungan bahan alami dan diproses dengan teknologi formula mutakhir. Segera beli produk YOU Cloud Touch Fixing Tint dan pancarkan aura cantikmu!

Jangan Sampai Terlewat! Ikuti 12.12 Cloud Touch Promo Shopee

Untuk mendapatkan produk YOU Cloud Touch Fixing Tint ini, kamu bisa dengan mudah membelinya melalui official store YOU Beauty di Shopee. Dalam promo 12.12 yang akan datang, akan banyak promo menarik yang bisa kamu dapatkan.

Mulai dari storewide discount hingga 80%, cashback voucher hingga 80%, Cloud Touch diskon hingga 20%, serta free gift berupa Noutriwear foundation 5ml dan Colorland Focus on Me Eyeshadow.

Lebih dari itu, kamu juga bisa mendapatkan bonus Neon Lip Tint dan kaca untuk pembelian dua produk Cloud Touch, bonus 1 pcs RU serum 2ml dan diskon Colorland Lip Serum hingga 35%. Jangan sampai terlewat, beli YOU Cloud Touch Fixing Tint hanya di 12.12 Cloud Touch Promo Shopee!

