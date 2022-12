JAKARTA – The Conservatory, persembahan The Park Hyatt Jakarta untuk memanjakan para pencinta kuliner berkualitas. Berada di lantai 23, sajian serta view menakjubkan menawarkan pengalaman Afternoon Tea tak terlupakan, terutama dalam merayakan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023.

"The Conservatory on Level 23 of Park Hyatt Jakarta is hosting a Classic Festive and Contemporary Afternoon Tea set every day during December. Enjoy a variety of delicious amuse-bouche, a selection of sweet and savory delights, including a Snowman Maple Bavarois, a Christmas Tree, a Bell and a Blueberry Mont Blanc," tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoeseodibjo pada laman Instagram miliknya, Minggu (11/12/2022).

"Enhance your experience by taking advantage of our special price on Billecart-Salmon champagne," imbuhnya.

Sajian istimewa The Conservatory juga menggunakan koleksi teh terbaik dari Dammann Frères.

(han)