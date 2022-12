PANDEMI Covid-19 mengakibatkan banyak sektor yang terpuruk. Termasuk industri kreatif dan dunia fashion Tanah Air.

Namun setelah dua tahun berselang akhirnya industri fashion mulai bangkit. Banyak desainer yang kembali berkarya dengan mengeluarkan koleksi terbaiknya lewat ajang fashion show.

Salah satunya lewat ajang yang dilakukan Highend Magazine dan MNC Channels melalui Lifestyle & Fashion Channel, sebagai bagian dari MNC Media yanq g merupakan media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara dengan, menyelenggarakan perhelatan fashion tahunan berjudul “I Fashion Festival & The Masterpiece 2022”.

Acara tersebht berlangsung pada 13 Desember 2022, di Studio RCTI+ Kebon Jeruk Jakarta Barat. Pada penyelenggaraan tahun ke-11, I Fashion Festival mengangkat tema “Colors of Indonesia”. Acara ini menampilkan koleksi 6 desainer tanah air yaitu Livette, Eni Joe Indonesia, Yurita Puji, Kimberly Tandra, Laelyind, Maison Baaz Couture.

Sedangkan The Masterpiece di penyelenggaraan tahun ke-15 mengangkat tema “Enchanted Garden” akan menampilkan karya adibusana 14 desainer tanah air yaitu Albert Yanuar, Andreas Lim, Berta Chandra, Enie Joe Indonesia, Enst Couture, Ernesto Abram, Jan Handrianto, Kimberly Tandra, Laelyind, Lisa Ju, Livette, Maison Baaz Couture, Nila Baharuddin, Yurita Puji.

Dari pantauan MNC Portal, sejak sore tadi para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Tak lupa berfoto di red carpet dengan outfit yang digunakan. Mereka diminta untuk memakai outfit dengan tema elegant cocktail attire.

Seperti halnya dengan artis cantik Tissa Biani yang hadir di acara ini. Dia terlihat anggun mengenakan dress berwarna hitam yang dipadu padankan dengan outer. Kemudian dia menambahkan belt berwarna merah sebagai statement dari penampilannya.

Saat di red carpet, Chairwoman of MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo terlihat anggun mengenakan two piece outfit yang terdiri dari rok polos dan crop top motif berwarna kuning. Dia juga menambahkan aksesori kepala berupa bando dengan aksen bunga yang menambah kecantikannya.

Dalam acara ini akan ada penyerahan penghargaan tahunan kepada pelaku fashion & lifestyle tanah air yaitu HighEnd Masterpiece Special Awards dan Lifestyle Awards 2022. HighEnd Masterpiece Special Awards terdiri dari 4 kategori yaitu kategori Woman of Achievement diberikan kepada Esther Kristiani, kategori Woman of Integrity diberikan kepada Santy Eska, kategori Woman of Excellence diberikan kepada Jully Bunnara dan kategori Woman of Influence diberikan kepada Ria Ricis.

Sedangkan untuk Lifestyle Awards 2022 telah terpilih 6 wanita yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidangnya, yaitu Novia Bachmid (kategori music), Tissa Biani (kategori film), Arum Nazlus Shoha (kategori sport), Rizky Ananda Musa (kategori beauty), Laely Indah Lestari (kategori art & culture), Dr Ayu Widya (kategori social). Semua penghargaan akan diserahkan langsung oleh Ibu Liliana Tanoesoedibjo.

Rangkaian acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2022 didukung oleh Amero Jewellery, Puspita Martha, Fagetti, Lasorigine, Bunda Mora, Tan Group. Acara ini juga akan ditayangkan Live di Lifestyle & Fashion Channel di channel 90 MNC Vision dan MNC Play serta di YouTube dan TikTok HighEnd Magazine. Acara juga akan ditayangkan secara keseluruhan tanggal 24 Desember pukul 19.30 WIB di Lifestyle & Fashion Channel serta bisa juga melalui streaming di Vision +.