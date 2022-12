MNC Channels melalui Lifestyle & Fashion Channel bersama Highend Magazine menghadirkan kembali I Fashion Festival & The Masterpiece 2022. Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman of MNC Group mengungkap adanya perbedaan yang nyata di tahun ini.

Jika sebelumnya pandemi Covid-19 membuat IFF maupun The Masterpiece terselenggara tanpa tamu, situasi kali ini dikatakan Liliana tak lagi seperti itu.

"Tentunya ada yg berbeda karena IFF dua tahun yamg lalu kita adakan secara virtual, dimana tidak ada tamu undangan yg dihadirkan, tapi tahun ini puji syukur ada tamu undangan yang dihadirkan" kata Liliana Tanoesoedibjo, ditemui di Studio RCTI+ , Selasa (13/12/2022).

Bukan sekedar dari segi kedatangan tamu undangan, Liliana juga menjelaskana bahwa tema yang diangkat juga tentu berbeda dari tahun sebelumnya. Masing-masing dari I Fashion Festival dan The Masterpice punya tema tersendiri.

"Perbedaannya tentu saja ada pada tema. Tahun ini tema untuk IFF sendiri Colors of Indonesia, sedangkan The Masterpiece (bertema) Enchanted Garden" lanjut Liliana. Untuk IFF dengan tema Colors of Indonesia, ada 6 koleksi desainer ternama. Mereka adalah Livette, Eni Joe Indonesia, Yurita Puji, Kimberly Tandra, Laelyind, Maison Baaz Couture.

Sementara The Masterpiece begitu spesial lantaran menampilkan karya adibusana dari belasan desainer tanah air. Tepatnya, ada 14 desainer yang terdiri dari Albert Yanuar, Andreas Lim, Berta Chandra, Enie Joe Indonesia, Enst Couture, Ernesto Abram, Jan Handrianto, Kimberly Tandra, Laelyind, Lisa Ju, Livette, Maison Baaz Couture, Nila Baharuddin, Yurita Puji.

Melalui perhelatan fashion tahunan I Fashion Festival & The Masterpiece 2022, MNC Channels bersmaa HighEnd Magazine ingin memberikan dukungan kepada para fashion designer Indonesia. Diharapkan, dalam tananan baru baru (new normal) ini, para desainer mampu bangkit dan mampu membuat dunia fashion Indonesia kembali bergairah.

(hel)