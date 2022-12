I Fashion Festival & The Masterpiece hadir kembali sebagai bentuk dukungan pada desainer lokal Indonesia. Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman of MNC Group mengatakan, MNC Channels bersama HighEnd Magazine memiliki tujuan tertentu melalui perhelatan fashion ini.

Menurut Liliana, MNC Group ingin menyuguhkan platform kreasi untuk desainer Tanah Air.

"Dengan menyelenggarakan event ini kami akan memberikan platform bagi para designer berkreasi untuk menampilkan kreativitasnya" kata Liliana Tanoesoedibjo, ditemui di Studio RCTI +, Selasa (13/12/2022).

Melalui I Fashion Festival & The Masterpiece, Liliana mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh bagi industri kreatif khususnya fashion. Hal ini tak lepas dari harapan agar fashion di Indonesia kian melebarkan sayapnya.

"Sehingga fashion Indonesia bisa berkembang lebih lagi" lanjut Liliana.

Terlebih lagi, wastra Indonesia juga mendapat perhatian khusus dari pergelaran IFF & The Masterpiece. Di sini, para desiner bakal menunjukan bahwa kain tradisional mampu disulap menjadi lebih istimewa.

"Untuk wastra indonesia kami juga mendukung, yang mana selain digunakan secara tradisional bisa dikreasikan oleh para designer menjadi wastra yang berbeda dan jadi bsuana modern sehingga bisa dipakai sehari-hari" ungkap Liliana Tanoesodibjo.

Sementara itu I Fashion Festival & The Masterpiece tahun 2022 ini mengusung tema spesial. IFF hadir dengan tema Colors of Indonesia, serta The Masterpiece mengusung tema 'Enchanted Garden'.

Masing-masing acara menghadirkan karya busana dari berbagai desainer lokal berbakat, antara lain ada Kimberly Tandra, Laelyind, Andreas Lim, dan Berta Chandra.

Masih berkaitan dengan perhelatan tersebut, ada pula rangkaian penyerahan epnghargaan tahunan untuk para pelaku fashion dan lifestyle tanah air, lewat HighEnd Masterpiece Special Awards dan Lifestyle Awards 2022.

HighEnd Masterpice Special Awards meliputi 4 kategori yakni Woman of Achievement, Woman of Integrity , Woman of Excellence, dan Woman of Influence. Sedangkan Lifestyle Awards sendiri memilih 6 wanita, termasuk pula Tissa Biani dan Novia Bachmid, yang dinilai berprestasi serta mampu memberi inspirasi pada bidangnya masin-masing.

(hel)