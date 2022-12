HighEnd dan MNC Channels kembali menggelar acara tahunannya The Masterpiece dan I Fashion Festival (IFF) 2022 yang sebelumnya sempat tertunda karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sektor ekonomi di Indonesia mandek bahkan lumpuh.

Acara yang digelar pada Selasa, (13/12/2022) ini bertujuan sebagai kolaborasi antara designer perintis dan designer senior untuk terus mengembangkan kekreatifan mereka dalam dunia fashion, dimana HighEnd Magazine dan MNC Channels sebagai platform yang menampung ide-ide kreatif para designers ini.

“Tujuannya kita menggabungkan sih antara rising designer dengan designer yang udah senior. Jadi untuk memotivasi para designer maupun itu masih muda ataupun yang udah senior pun jangan takut untuk berkarya. Karena kita mau menjadi platform yang menampung kekreatifan kalian” ujar Editor in Chief of HighEnd Magazine, Lysia Jessica (13/12/2022).

Di akhir Lysia juga mengharapkan agar dengan acara yang ada bisa terus memberikan pengaruh, terutama untuk fashion designers Indonesia agar terus berkarya

“Harapannya pastinya ingin terus memberi influence terutama untuk fashion designers Indonesia agar terus berkembang, terus berkarya, terlepas dari berbagai situasi yang ada, kita akan terus support” tandas Editor in Chief of HighEnd Magazine.

Dalam acara ini akan ada penyerahan penghargaan tahunan kepada pelaku fashion & lifestyle tanah air yaitu HighEnd Masterpiece Special Awards dan Lifestyle Awards 2022. HighEnd Masterpiece Special Awards terdiri dari 4 kategori yaitu kategori Woman of Achievement diberikan kepada Esther Kristiani, kategori Woman of Integrity diberikan kepada Santy Eska, kategori Woman of Excellence diberikan kepada Jully Bunnara dan kategori Woman of Influence diberikan kepada Ria Ricis.

Sedangkan untuk Lifestyle Awards 2022 telah terpilih 6 wanita yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidangnya, yaitu Novia Bachmid (kategori music), Tissa Biani (kategori film), Arum Nazlus Shoha (kategori sport), Rizky Ananda Musa (kategori beauty), Laely Indah Lestari (kategori art & culture), Dr Ayu Widya (kategori social). Semua penghargaan akan diserahkan langsung oleh Ibu Liliana Tanoesoedibjo. Rangkaian acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2022 didukung oleh Amero Jewellery, Puspita Martha, Fagetti, Lasorigine, Bunda Mora, Tan Group. Acara ini juga akan ditayangkan Live di Lifestyle & Fashion Channel di channel 90 MNC Vision dan MNC Play serta di YouTube dan TikTok HighEnd Magazine. Acara juga akan ditayangkan secara keseluruhan tanggal 24 Desember pukul 19.30 WIB di Lifestyle & Fashion Channel serta bisa juga melalui streaming di Vision +.