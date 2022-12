SUSU merupakan pelengkap nutrisi yang disarankan dalam menu makanan. Oleh karena itu, dahulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna dengan susu sebagai pelengkap hidangan.

Susu pun mengandung banyak manfaat, salah satunya memperkuat tulang. Biasanya, susu diminum di pagi hari sebagai bagian dari sarapan. Namun, ada juga yang minum susu di malam hari dan ternyata ini ada manfaatnya. Berikut berbagai manfaat minum susu sebelum tidur yang perlu kamu ketahui, seperti dilansir dari KlikDokter:

Membuat Tidur Lebih Nyenyak

Manfaat minum susu sebelum tidur yang pertama adalah memberikan efek kantuk pada tubuh dan membuat tidur lebih nyenyak. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam amino dalam susu yang bernama tryptophan. Asam amino ini tidak diproduksi oleh tubuh, melainkan berasal dari sumber nutrisi yang kamu konsumsi, salah satunya susu.

Secara umum, tubuh memerlukan tryptophan untuk membuat melatonin dan serotonin. Melatonin berfungsi untuk mengatur waktu tidur dan bangun, sedangkan serotonin diperlukan untuk mengatur rasa lapar, sakit, kantuk, dan suasana hati (mood).

Berdasarkan sebuah studi pada jurnal Clinical Nutrition ESPEN, mengonsumsi susu dengan madu sebanyak dua kali sehari selama tiga hari ditemukan bermanfaat meningkatkan kualitas tidur pasien jantung. Dalam jurnal BioMed Central Geriatrics, aktivitas fisik dan konsumsi susu dapat membuat tidur lebih cepat pada lansia yang mengidap kesulitan tidur. Jika susu diminum di malam hari, tentu manfaatnya ini akan mendukung kualitas tidur jadi lebih baik lagi.

Meningkatkan Pertumbuhan Otot

Minum susu sebelum tidur juga bermanfaat dalam meningkatkan perkembangan otot. Hal ini disebabkan oleh kandungan protein di dalam susu. Setelah beraktivitas fisik, tubuh memerlukan nutrisi untuk membantu memulihkan otot-otot yang digunakan. Oleh sebab itu, sebagian besar atlet mengonsumsi susu setelah melakukan latihan fisik.

Berdasarkan sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Physical Activity and Nutrition, mengonsumsi susu setelah berolahraga di sore hari dan 30 menit sebelum tidur bermanfaat untuk membangun kembali jaringan otot tubuh. Selain itu, minum susu akan membantu kamu mencegah nyeri otot dan mengembalikan cairan yang hilang saat melakukan aktivitas fisik.

Menurunkan Berat Badan

Susu berpotensi memberikan berat badan ideal karena mengandung nutrisi penting, seperti kalsium, protein, dan lemak baik. Ketiga nutrisi tersebut dapat membuat kamu kenyang setelah meminumnya. Dengan demikian, susu dapat membantu kamu yang sedang menjalani program penurunan berat badan.

Berdasarkan sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Nutrients, meningkatkan konsumsi susu yang diikuti membatasi asupan kalori bermanfaat dalam menurunkan berat badan serta massa lemak tubuh. Namun, efek tersebut dapat dirasakan jika konsumsi susu diikuti dengan diet yang sesuai.

Memberikan Tambahan Energi

Selama tidur, tubuh tetap membutuhkan energi agar organ tetap bisa bekerja secara optimal. Dilansir dari Sleep Foundation, rata-rata manusia membakar 50 kalori setiap jamnya saat tidur.

Kalori tersebut dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi penting, seperti pernapasan, peredaran darah, pengaturan suhu tubuh, serta perbaikan dan regenerasi sel. Oleh sebab itu, minum susu sebelum tidur bisa memberikan energi tambahan sehingga saat bangun tidur, kamu tidak merasa lelah dan siap beraktivitas kembali.

Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Berdasarkan studi berjudul Association Between Dairy Consumption and Cardiovascular Disease Events, Bone Fracture and All-Cause Mortality, mengonsumsi susu rendah lemak secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Dilansir dari Cardio Smart, seseorang yang mengonsumsi susu setidaknya dua kali sehari akan memiliki risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan kematian yang lebih rendah dibandingkan seseorang yang tidak mengonsumsi susu.

“Minum susu baik hangat atau dingin sama-sama sehat, tetapi susu hangat akan memperlambat respons tubuh sehingga otot tubuh menjadi lebih rileks dan memicu rasa kantuk," tutur dr. Muhammad Iqbal Ramadhan.

“Sebaliknya, umumnya minum susu dingin akan membuat tubuh menjadi lebih segar. Jadi, kalau kamu ingin manfaat susu agar lebih cepat tertidur, sebaiknya pilih susu hangat,” tambah dr. Iqbal.

Sejatinya, baik minum susu hangat maupun dingin tergantung dari pilihan masing-masing. Apabila kamu lebih senang mengonsumsi susu bersuhu dingin, maka tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut.

Agar tidur menjadi lebih nyaman, selain minum susu sebelum tidur, kamu bisa melakukan beberapa langkah, seperti mengatur suhu ruangan yang sesuai, mematikan lampu kamar, dan mengurangi blue-light dari cahaya gawai minimal satu jam sebelum tidur.