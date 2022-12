KULIT berminyak memang bisa membuat kepercayaan diri seseorang turun. Selain itu, kulit berminyak memang bisa membuat kondisi kulit lebih mudah kotor, sehingga bisa mendatangkan jerawat.

Kulit berminyak ini pun bisa menyebabkan area T wajah, yaitu dahi, hidung, dan dagu tampak lebih mengkilap. Untuk menyiasatinya, sebagian besar perempuan memilih menggunakan kosmetik. Sayangnya, kosmetik cepat luntur hanya dalam beberapa jam saja.

Nah, supaya kosmetik tak cepat luntur, kamu harus tahu produk kosmetik yang cocok untuk kulit berminyak. Berikut tips memilih produk make up untuk kulit berminyak yang bisa kamu terapkan, seperti dilansir dari KlikDokter.

Gunakan Primer

Salah satu tips memilih kosmetik untuk kulit berminyak adalah gunakan primer sebelum pakai foundation, bedak, dan produk make up lainnya. Primer dapat membantu menjaga make up yang kamu aplikasikan tahan lebih lama.

Aplikasikan primer terutama pada area kulit yang paling berminyak, seperti dahi, hidung, dan dagu. Pilih produk yang oil-free, ya! Kamu juga bisa menggunakan primer pada kelopak mata agar eye shadow jadi lebih tahan lama.

Perhatikan Bahan Dasar Alas Bedak

Memilih foundation (alas bedak) untuk pemilik kulit berminyak memang susah-susah gampang. Kebanyakan alas bedak yang ditujukan untuk kulit berminyak mudah luntur dan perlu diaplikasikan berulang. Solusinya, kamu bisa memilih foundation berbahan dasar bedak untuk meminimalkan minyak. Jenis alas bedak ini memiliki tekstur yang tidak terasa berat di wajah.

Alas bedak water-based (berbahan dasar air) dan bersifat nonkomedogenik juga bisa jadi pilihan. Foundation water-based tidak menyumbat pori-pori kulit dan tidak bikin kamu berjerawat.

Gunakan Bedak yang Tepat

Berdandan rasanya tak lengkap tanpa menggunakan bedak. Penggunaan bedak juga bisa menjadi cara ampuh untuk mengurangi kilap minyak di wajah. Bagi kamu pemilik tipe kulit berminyak, lebih baik gunakan loose powder (bedak tabur).

Jangan gunakan compact powder (bedak padat) agar pori-pori wajahmu tidak tersumbat. Hindari memilih bedak yang mengandung shimmer (butiran kilap). Butiran kilap justru akan membuat wajah kamu tampak makin berminyak.

Pilih Blush On Bertekstur Matte

Sering merasa blush on kamu cepat pudar di kulit? Kamu bisa menggunakan blush on bertekstur matte ketimbang shimmer. Kosmetik cenderung mudah โ€œmelelehโ€ pada kulit berminyak. Karena itu, blush on dengan dasar bedak adalah pilihan yang lebih tepat daripada bentuk krim.

Minimalkan Penggunaan Kosmetik Kulit yang berminyak rentan berjerawat dan berkomedo. Jerawat mungkin bisa kamu tutupi dengan sempurna menggunakan kosmetik yang tebal. Namun, berhati-hatilah, jerawat kamu bisa bertambah parah karena kosmetik menyumbat kelenjar minyak. Karena itu, kurangi penggunaan kosmetik untuk kulit berminyak, ya! Perhatikan Kandungan Kosmetik Agar pori-pori kamu tidak tersumbat, pilihlah kosmetik berlabel oil-free dan nonkomedogenik. Kamu juga bisa memilih pembersih wajah dan toner yang mengandung glycolic acid (asam glikolat) untuk mengurangi minyak pada kulit. Bawa Selalu Kertas Minyak Meskipun seluruh tips di atas sudah kamu coba, kilatan minyak di wajah tetap bisa terlihat di siang hari. Untuk menyerap minyak berlebih di wajah, gunakan kertas minyak dan tepuk-tepuk perlahan di wajah. Hindari menggosok-gosokan kertas minyak di wajah, ya! Meski memiliki kulit berminyak, bukan berarti kamu tidak boleh menggunakan kosmetik. #JagaSehatmu dengan menerapkan tips memilih kosmetik untuk kulit berminyak di atas agar make up yang kamu aplikasikan lebih tahan lama!