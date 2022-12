25+ contoh yel-yel pramuka keren, singkat dan mudah untuk dihafal akan dibahas dalam artikel ini. Dalam kegiatan pramuka, kerap kali setiap kelompok diharuskan membuat yel-yel.

Hal itu bertujuan untuk menjalin kekompakan antar anggota kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yel-yel adalah pekikan atau sorakan para pelajar untuk memberi dorongan semangat kepada regunya yang sedang bermain.

Tak ayal, untuk membuat yel-yel yang terasa hidup terkadang terinspirasi dari lagu maupun iringan musik yang bernada semangat. Berikut ini beberapa contoh yel-yel pramuka keren, singkat dan mudah dihafal untuk dijadikan referensi.

25+ contoh yel-yel pramuka keren, singkat dan mudah untuk dihafal dirangkum dari berbagai sumber:

1. Regu kita kamboja

Regu yang paling hebat

Selalu semangat dan tak pernah menyerah

Paling rajin dan giat

Paling keren dan kece

Kami regu kamboja yang paling istimewa

2. Regu Singa itulah nama kami

Tongkat dan tali itulah senjatanya.

Cokelat muda cokelat tua seragamnya

Baret, hasduk, dan sabuklah pelengkapnya

Trisatya dan Dasadharma pedomannya

Bersama materi Pramuka lainnya.

Regu Singa itu gagah perkasa.

Pantang menyerah tak kenal putus asa.

3. Sang juara

Kita sang jaura

Itu janjiku, kepadamu

Ngomongin pramuka, kita jagonya ooo

Kami anak pramuka ooo

Ku yakin kita bisa

Bum cikicikiciki bum

Bum cikicikiciki bum

Kau dan aku memang beda

Tapi disini kita sama

Berpramuka di SD kita

Bergembira tanpa duka

4. Regu kita Tulip

Regu para juara

Selalu semangat, tidak lemah

Setiap hari

Regu kita Tulip

Regu para juara

Selalu giat, hingga menang

Sampai kapan pun

Ayo kejar mimpi mimpi

Yang kita buat

Hey, jangan menyerah

Yes yes, kita lah sang juara

Regu Tulip

5. Mari bernyanyi bersama kita

Bersama kita di sini

Jalani hari dengan berani

Hadapi semua ini

Kami di sini regu paling berani

Karena itulah kami…

Mawar! Kamilah yang paling jago…

Mawar! Ayo semua semangat…

Mawar! Mari kita senang senang…

Mawar! Kita yakin kita bisa

Go Mawar go Mawar gooo!

Go go go

6. Kami regu juara, kuat dan ksatria

Kami tak putus asa, hingga jadi juara

Kamilah bunga anggrek

Kuat, hebat, sampai kapan pun

Regu yang juara

Ayo kejar mimpi, ayo kejar asa, ayo kejar terus.

Yel-yel Pramuka

Singa teruslah kau berjuang

Di setiap kompetisi

Semua harus berprestasi

Singa, regu pantang menyerah

Kami siap menang pantang kalah

7. Regu elang uuu, pasti seru

Ragu elang uuu, pasti keren

Kita kuat, tidak takut, tidak gentar

Kita hebat, tidak curang, selalu menang

8. Kami dari regu flamboyan

Mempunyai semangat juang

Kami berjuang yes yes siap

Kami jadi sang juara

Regu flamboyan, bisa, bisa, bisa, juara!

9. Kita cobra, pasti berjuang

Tak pernah lelah, selalu belajar sampai bisa

Kita cobra, siap jadi juara

Selalu berusaha, meski gagal tak pernah menyerah

cobra, cobra, kau pasti juara!

10.Regu mawar beraksi

Walau panas terik matahari

Berjuta kali sakura beraksi

Tujuanku itu yang pasti

Hari-hari esok adalah milik kita

Mawar kebanggaan kita

Yang selalu semangat 45

Mawar beraksi

11. Regu lili di dadaku

Regu lili kebanggaanku

Ku yakin regu kita pasti menang

Regu lili, yes yes yes

12. Mana dimana anak paling hebat

Anak paling hebat ada di regu gajah

Mana dimana anak paling keren

Anak paling keren ada di regu gajah

Regu gajah, hei hei

Regu gajah oke

Regu gajah selalu riang gembira

13. Kami dari pelaksana

Regu paling istimewa

Sama-sama pramuka

Semangat 45

14. Rasa sayange, rasa sayang sayange

Lihat kami dari jauh rasa sayang, sayange

Rasa sayange, rasa sayang sayange

Lihat kami dari jauh rasa sayang, sayange

Lihat kami wahai pemuda

Kami dari SMA 2

Kami datang membawa sangga

Sangga kami pelaksana

15. Kita di sini

Bersama-sama mengikuti

Gerakan pramuka dengan yang lain

Disini meraih mimpi

Regu sakura takan menyerah

Karena kamilah anak pramuka

Regu sakura penerus bangsa

Menjadi harapan dunia

Selamanya

16. Satu-satu matahari reguku

Dua-dua regu nomor satu

Tiga-tiga kami bersatu

Satu dua tiga jayalah matahariku

Semangat

17. Ayo kita semua

(Ayo kita semua)

Janganlah putus asa

Karena kita semua

(karena kita semua)

Pramuka penerus bangsa

(pramuka penerus bangsa)

Matahari, ini reguku

Siap selalu, bersatu dalam semangatku

Semangat, semangat, tetaplah semangat

18. Terpesona, aku terpesona

Memandang, memandang wajahmu yang manis

Yo kawanku mari berpramuka

Bersama regu kita, mawar berjaya

Di pramuka mawarku berjaya

Regu terhebat, kuat, juara

19. Kami bangga menjadi pramuka penggalang

Apalagi pramuka SDku tercinta

Siang malam ku ditempa selalu

Tuk menjadi pramuka sejati

Disiplin, disiplin itulah nafasku

Hu haa

20. Pramuka di dadaku

Melati nama barisanku

Ku yakin hari ini pasti menang

Kami akan mengalahkanmu

Kami akan juara satu

Ku yakin hari ini pasti menang

21.Hai kawan semua marilah kemari

Kita berpramuka

Regunya melati, regunya juara, regu kita tercinta

Regu paling keren, regu paling hebat, regu melati namanya

Yang selalu berjaya, yang selalu juara di arena pramuka

22. Regu melati cucunya boden powel

Walau kucel tapi tidak ngedumel

Jadi pramuka harus siap tempur

Agar kita tidak hancur lebur

Melati, melati, melati

23. Jaya, Jaya, Jaya

Yel-yel Pramuka

Regu Matahari

Do do do do

Paling kuat

Do do do do do

Paling semangat

Do do do do do

Biar juara!

Regu Matahari!

Kuat, semangat, dan juara!

24. Siapa kita? Regu Anggrek

Kami dari regu anggrek paling hebat

(paling hebat)

Kami siap membuktikan

(membuktikan)

Kalau kami pasti bisa

Pasti bisa, bisa, bisa

25 Regu siapa yang paling hebat

Mawar

Regu siapa yang paling hebat

Mawar

Inilah regu mawar penggalang yang terhebat

Yang hebat dan ceria, Yes yes

Itulah 25+ contoh yel-yel pramuka keren, singkat dan mudah untuk dihafal.

