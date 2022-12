6 Potret Anya Geraldine yang 'Dirujak' Netizen saat Kondangan Chelsea Islan: It's Not Your Wedding!

Muhammad Sukardi, Okezone · Rabu 14 Desember 2022 14:00 WIB

0TOTAL SHARE Link successfully copied A A A ANYA Geraldine kondangan ke Chelsea Islan. Tampilannya sangat stunning mengenakan off shoulder dress dengan detail super cantik. Ia kondangan ditemani sang kekasih. Sayang seribu sayang, netizen merujak tampilan Anya Geraldine di kondangan Chelsea Islan. Menurut netizen, gaya Anya 'too much' dan tidak sepatutnya dipakai untuk kondangan. "It's not your wedding Anya," kata @mcflurry*****. "Gak pernah mau kalah," tulis @angelika.tari***. "Ke kondangan aja hebohnya sudah kayak mau ke red carpet. Pengen banget jadi pusat perhatian," celetuk @irene_in****. "Supaya apa begitu? Sopan kah?" julid @oh_mynana***. "Gini nih yang nggak tau konsep menghargai wedding seseorang," ungkap @matcha****. Memangnya seperti apa sih tampilan Anya Geraldine di kondangan Chelsea Islan, benarkah 'too much' untuk seorang tamu undangan? 1. Off shoulder dress yang memukau

Anya Geraldine mengandalkan dress luxury rancangan desainer Vivi Valencia. Desainer ini memang fokus pada dress luxury yang menonjolkan kemewahan. Evening gown Anya Geraldine salah satunya. 2. Photobooth yang menggemaskan

Di foto kedua, kita bisa lihat potret Anya Geraldine dan kekasih menjajal fasilitas photobooth yang ada di pesta pernikahan Chelsea Islan. Mereka tampak sangat serasi dan romantis, ya. Kekasih Anya di sini hanya mengenakan kemeja putih dengan kancing dibuka 2 untuk sedikit memberi kesan casual namun juga ada 'touch of masculine'. 3. Foto bareng yang punya hajat

Nah, ini dia foto Anya Geraldine dan kekasih bersama Chelsea Islan serta suaminya. Di sini bisa terlihat kalau detail busana Anya memang serupa dengan Chelsea Islan. Walau kalau ditelaah, Chelsea di acara resepsi mengenakan gaun silver super cantik rancangan Tex Saverio. Namun, detail swarovski yang ada di gaun kedua perempuan ini memang serupa, ya. Makanya netizen geram. 4. Foto dengan latar pepohonan rimbun

Konsep acara pernikahan Chelsea Islan memang ada kesan hutan yang sejuk nan indah. Nah, Anya Geraldine tak mau melewatkan kesempatan untuk berfoto di salah satu spot andalan. Di foto ini, Anya tampak sangat cantik dan manis dengan gesture tubuh sangat kemayu. Tatapan matanya bikin Anda jatuh cinta deh! 5. Detail ekor gaun

Gaun Anya Geraldine punya detail ekor yang cukup panjang. Ini yang kemudian diperdebatkan netizen dan jadi salah satu pemicu komentar negatif. Ya, Anya dianggap 'too much' dengan gaun tersebut, karena menurut netizen seharusnya dress seperti itu tak untuk kondangan. "Ekor gaunnya sih yang terlalu bikin lebay. Ke kondangan orang ngapain pakai ekor segala," tulis @yuyuuuuu*******. 6. Foto bareng pengantin dengan pose squat

Dan di foto ini Anya tampak sangat menonjol karena dia berpose seperti sedang squat, yang mana di belakangnya ada sang kekasih. Chelsea dan Rib Clinton malah kurang mendapat sorotan karena berada jauh di belakang. So, itu dia tampilan Anya Geraldine di acara nikahan Chelsea Islan. Menurut Anda benarkah gaya Anya berlebihan? Sebelumnya 1 2 Selanjutnya # Anya Geraldine

