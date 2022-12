MARION Jola tak pernah mengecewakan fansnya, baik lewat suara maupun tampilan. Belum lama ini Lala, sapaan akrabnya, tampil stunning dengan dress seksi belahan paha tinggi.

Di momen itu, Marion Jola benar-benar menunjukkan kualitas dirinya dalam bergaya. Apa yang dikenakan benar-benar berhasil menghipnotis 21,6 ribu netizen yang menyukai unggahan tersebut.

Lala tampil dengan dress rancangan Look at Her Atelier yang begitu menakjubkan. Dia sendiri menyebut gayanya di momen itu sebagai 'Sumba Girl Glam'. Tidak salah, karena pakaian yang dipakai Lala amat glamour dengan detail manik-manik di bagian bawah.

Di artikel ini MNC Portal akan menjelaskan lebih detail gaya Lala dengan 'Sumba Girl Glam' look ala dirinya:

Lala memikat hati!





Di foto pertama, Lala tampil dengan gesture dewasa yang seksi, bukan vulgar. Dia tempatkan tangan kanannya di ujung belahan dress tersebut, seraya memberi tahu keindahan kulit tubuhnya.

Sementara itu, tangan satunya dengan cincin nan indah ditempatkan di dada, membuat posenya sangat glamour. Lala bertransformasi menjadi wanita anggun yang cantik, ya!

Look at me now!

Attitude Marion Jola di foto ini sangat strong. Dia seperti ingin memberi tahu kepada dunia siapa dirinya sekarang, yang tentu berbeda dari Lala yang dulu.

Di sini kita bisa lihat juga lekukan tubuh Lala yang terjaga dengam baik. Kalau bicara soal aksesori, anting yang dikenakan berhasil membuatnya tampak lebih mewah.

Soal riasan wajah, Lala pun mengimbangi gaya busananya dengan makeup. Itu kenapa di sini Lala tampak lebih mature, karena permainan eyeshadow yang bold dan lipstik full of red. Sadar tidak bentuk bibir Lala sekarang berubah?

So, itu dia tampilan teranyar Marion Jola yang makin dewasa dan stunning pastinya. Makin cantik saja, ya!

