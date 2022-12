YOGYAKARTA– MONDIAL, merek perhiasan berlian kenamaan yang tepercaya, menjadi merek perhiasan berlian yang menjadi pilihan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono untuk cincin nikah yang menjadi saksi ikatan cinta mereka selamanya. Kaesang dan Erina mempersonalisasi cincin nikah dengan desain yang sesuai keinginan mereka.

MONDIAL merupakan merek perhiasan berlian yang berada di bawah naungan Central Mega Kencana (CMK), yang juga menaungi merek perhiasan Frank & co. dan The Palace Jeweler. MONDIAL memiliki konsep House of Brands, yang menghadirkan perhiasan berlian branded berkualitas tinggi. Konsep ini tetap mengusung branding MONDIAL sebagai brand perhiasan yang selalu mengutamakan makna serta keterampilan dari para jeweler dalam setiap karya yang disuguhkan kepada para pelanggan.

Taburan Berlian di Cincin Nikah Kaesang dan Erina

Didesain sesuai keinginan dari pasangan yang merupakan anak ketiga dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni Kaesang Pangarep dan Puteri Indonesia D.I. Yogyakarta 2022, Erina Gudono, cincin nikah mereka dilengkapi dengan taburan berlian yang memiliki tingkat warna dan tingkat kejernihan F VVS, serta berlian MONDIAL Excellent Cut (MEC). Pasangan ini memesan cincin nikah idamannya sejak bulan Juli 2022, yang berarti memakan waktu sekitar 6 bulan sebelum hari pernikahan.

Cincin nikah pengantin pria memiliki jumlah total 51 butir berlian, sedangkan cincin nikah pengantin wanita memiliki jumlah total 57 butir berlian, termasuk 1 butir berlian MEC yang menjadi center stone.

Petronella Soan selaku Chief Operating Officer CMK mengatakan, “Kami pertama kali bertemu dengan pihak Kaesang dan Erina pada 22 Juli 2022, mereka memesan cincin nikah sejak 6 bulan yang lalu. Kaesang secara spesifik menginginkan cincin dengan unsur warna hitam. Untuk mengakomodasi permintaan tersebut, pihak MONDIAL mengaplikasikan berlian hitam (black diamond) sebagai aksen pada cincin Kaesang. Modelnya seperti listring, garis lurus mengitari cincin.

Selain berlian, emas dengan kadar 75% - 18K juga menjadi material cincin tersebut. Sementara Erina, menginginkan cincin berlian yang senada dengan Kaesang, tapi dengan MONDIAL Excellent Cut sebagai center point-nya.”

“Sangat penting untuk memilih cincin pernikahan 4-6 bulan sebelum hari pernikahan, karena setiap cincin nikah dari CMK dibuat khusus untuk setiap individu. Cincin nikah merupakan simbol dari bersatunya cinta dan komitmen dua individu. Pada akhirnya, cincin nikah menjadi simbol yang akan selalu menemani pasangan dalam kehidupan sehari-harinya setelah pesta pernikahan usai,” tambahnya.

MEC merupakan berlian mahakarya agung MONDIAL dengan performa cahaya paling cemerlang dan kemegahan yang sempurna. MEC merupakan signature diamond dengan parameter penilaian paling lengkap yang menggabungkan kolaborasi antara teknologi dengan penilaian fisik manual. Berlian dengan sertifikasi MEC memiliki standar melampaui standar penilaian 4C triple excellent dari Gemological Institute of America (GIA). Berlian yang sudah lolos sertifikasi dari GIA tersebut masih disortir ulang dengan serangkaian penilaian berlian yang lebih spesifik dengan 49 parameter atau kriteria pengukuran.

MONDIAL menonjolkan signature collections yang dimilikinya dengan konsep House of Brands. Signature collections MONDIAL meliputi Light of Mondial, Firemark, MONDIAL Excellent Cut, Brilliant Rose, serta De Beers Forevermark. Dengan konsep House of Brands, tiap brand perhiasan ditampilkan dalam showcase khusus untuk menonjolkan ciri khas masing-masing. Pendekatan ini dibuat untuk memudahkan konsumen dalam memilih perhiasan yang mereka inginkan.

MONDIAL kerap memberikan inovasi untuk pelayanan pelanggannya. MONDIAL menghadirkan teknologi canggih yang baru ada satu-satunya di gerai perhiasan di Indonesia yaitu High-Definition Diamond Journey Monitor yang menunjukkan diamond journey yang dimiliki MONDIAL.

High-Definition Diamond Journey Monitor ini sangat spesial karena bisa bergerak mengikuti halaman ataupun chapter yang diinginkan. Pelanggan bisa melihat visual dari penjelasan yang diberikan MONDIAL dengan sangat jelas pada layar touch screen dengan high-definition yang juga bisa bergerak sambil mengikuti langkah pelanggan. Hal ini tentunya dapat mempermudah pelanggan untuk melihat perhiasan berlian MONDIAL dengan penjelasan mendetil. Hal ini cocok untuk melihat hal yang sangat spesifik yang hanya bisa ditemukan di koleksi perhiasan MONDIAL

Memiliki konsep “I’m Different”, MONDIAL menghadirkan perhiasan berlian dengan desain yang unik dan berbeda. Penggunaan berlian dengan fancy color, fancy shape, serta fancy construction pada setiap perhiasannya juga menjadi salah satu ciri utama dari MONDIAL sehingga menjadikannya sangat berbeda dengan merek perhiasan berlian lainnya. Pilihan tepat bagi pencinta perhiasan yang suka mengekspresikan dirinya untuk tampil stand out menjadi pusat perhatian di segala kesempatan.

Koleksi perhiasan yang dimiliki oleh MONDIAL juga beragam mulai dari branded diamond hingga designer collections. Tidak hanya berlian, MONDIAL juga menghadirkan mutiara murni pertama di dunia dengan sertifikat GIA dan kilau sempurna yaitu Mondial Excellent Pearl.

MONDIAL memiliki beragam koleksi perhiasan dengan berlian berkualitas tinggi dan bersertifikat, di antaranya koleksi Azure. Koleksi Azure merupakan koleksi MONDIAL yang paling anyar dengan paduan antara berlian dengan blue sapphire yang dirilis untuk merayakan anniversary MONDIAL pada September 2022 ini. Koleksi perhiasan berlian MONDIAL ini cocok bagi penggemar barang mewah dan produk fashion terkini serta bagi para wanita mapan dan profesional yang gemar tampil elegan dan modis, juga senang mengagumi perhiasan untuk dijadikan koleksi warisan turun temurun.

Informasi lebih lanjut mengenai koleksi perhiasan berlian MONDIAL dapat diakses melalui situs resmi www.mondialjeweler.com serta ikuti akun Instagram @mondial untuk melihat informasi koleksi perhiasan berlian lainnya.

(Wid)