ARTIS cantik Natasha Wilona baru saja merayakan ulang tanun ke-24, Kamis 15 Desember 2022. Bertambah usia, pesona Natasha Wilona kian terpancar.

Tak hanya bertambah dewasa, penampilan Natasha Wilona pun semakin cantik. Hal itu terlihat dari unggahan foto-fotonya di Instagram pribadi.

Tak jarang penampilan Wilona juga terlihat seksi dan modis dengan outfit kekinian. Berikut potret Natasha Wilona yang semakin cantik dan seksi dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Jumat (16/12/2022).

Feminin saat ultah

Pertama ada momen perayaan ulang tahun Natasha Wilona. Dia tampak feminin mengenakan ruffle dress berwarna putih dengan motif floral. Bertambah usia, rasanya Wilona masih terlihat imut-imut ya?

Anggun dan elegan

Berikutnya ada penampilan Natasha Wilona tampak cantik dan anggun. Dia mengenakan bustier dress berwarna gold yang memberi kesan elegan. Untuk bawahan, dia mengenakan rok panjang berwarna putih dengan potongan midriff memperlihatkan kaki jenjangnya.

Memesona!

Selanjutnya ada penampilan memesona Natasha Wilona saat menjalani pemotretan. Dia mengenakan gaun panjang berwarna pink yang stunning! Selain itu, penataan rambut dan makeup flawless membuat Wilona yang berpose duduk cantik tampak begitu memesona!

Cocktail dress

Berikutnya ada penampilan Wilona saat ulang tahun pernikahan Ria Ricis dengan Teuku Ryan belum lama ini. Wilona tampil mempesona dengan mengenakan gaun biru berkilau yang disebut cocktail dress.

Pakai crop top kuning





Tak hanya bisa tampil glamour, Natasha juga manis dalam balutan pakaian casual. crop top kuning dipadu dengan jeans pendek membuat tampilan Natasha enak dipandang mata. Belum lagi rambut panjang yang digerai membuat tampilan semakin menggoda.

"You look so cute baby πŸ₯ΊπŸ€," puji wilonalo***

"Tambah mempesona aja bebeb πŸ”₯," sanjung hen._ri***

"Cantikk bgt babyπŸ˜­πŸ’™," ujar sofikne***

Seksi pakai dress mini





Berikutnya ada potret Natasha Wilona saat liburan ke Phuket, Thailand. Wilona tampil cantik dalam balutan dress mini warna pink.

Dress mini bermotif tersebut membentuk lekuk tubuh Wilona yang terlihat ramping. Kesan seksi pun terpancar dari penampilan mantan kekasih Verrell Bramasta tersebut.

"Makin seksi banget sekarang baby wilo," ujar @arga65***

"Seger banget lihat wilo sekarang," timpal @raisyan***

"sexy skali cantik 😍πŸ₯°β€," kata @rach***

"Sering2 pake baju dres kaπŸ”₯πŸ”₯," ujar @adrian_re***

Eye catching dan seksi pakai tanktop neon

Natasha Wilona tampil cantik mengenakan tank top hijau neon yang dibalut crop blazer hijau bermotif. Warna hijau neon yang mencolok membuat penampilannya terlihat begitu eye catching di sini. Natasha memadukan outfitnya dengan celana jeans abu-abu bergaya kasual yang tampak ketat di tubuhnya. Alhasil, body goals sang aktris pun langsung terpampang nyata di kamera.

Pulasan makeup natural look dan lipstik pink semakin menyempurnakan penampilannya. Sambil tersenyum manis berpose di jembatan. Natasha Wilona tampak begitu menggemaskan.

Seksi pakai dress biru

Natasha Wilona kali ini tampil seksi dalam balutan dress satin biru muda. Yap, potongan paha yang begitu tinggi membuatnya terkesan seksi disini. Terlebih cahaya matahari turut menghujani kulit putih Natasha, pesonanya pun semakin terpancar.

Tak lupa, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup soft glam look dan lipstik matte berwarna nude. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan gayanya. Dengan geraian rambutnya yang indah, aura keseksian Natasha pun semakin membara. Apalagi ekspresi wajahnya terkesan menggoda. Netizen pun dibuat gagal fokus melihatnya. "Begitu sempurna bagai bidadari yg turun dari kahyangan," kata muh*****.