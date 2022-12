WIDY Soediro Nichlany atau yang dikenal Widy Vierratale, baru-baru ini kembali menghebohkan jagat maya. Ia mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Instagram.

Tentu saja membuah netizen sedih. Pasalnya, image Widy sudah sangat melekat dengan band tersebut. Untung saja, personil Vierratale lainnya, Kevin Aprilio segera membantah unggahan Widy. Ia menyebutkan bahwa Instagram Widy dibajak oleh orang lain.

Terlepas dari kehebohan itu, sosok Widy memang begitu menyatu dengan grup band yang membesarkan namanya itu. Aksi pangsung Widy selalu dinanti para Vierrania.

Berikut gaya Widy Vierratale saat di panggung yang dihimpun dari akun Instagram pribadinya. Dijamin bikin penggemar terkesima.

1. Kemeja putih

Widy terlihat simpel dengan mengenakan kemeja putih. Namun penampilannya selalu keren. Di dalam kemeja putih itu terdapat atasan tanktop berkancing yang dipadu dengan celana coklat gombrong. Kesan feminim dan tomboy berpadu menjadi satu.

2. All black outfit

Kali ini Widy tampil serba hitam dengan dress panjang. Dress itu sekilas terlihat seperti kain yang dililitkan menjadi dress, kemudian ditambah akses brokat yang berfungsi sebagai ekor dress. Keren abis!

3. Pink and purple look

Penampilan Widy kali ini penuh warna ungu dan pink. Mulai dari celana, gloves, hingga microphone. Atasan berupa kaos putih terlihat kontras dalam warna warni itu.

4. Veil pita









Bukan Widy namanya jika tak kece saat manggung. Seperti kali ini ia tampil dengan outfit bernuansa putih. Atasannya berupa blus tanpa lengan yang dipadu dengan celana longgar. Sebuah veil pita terpasang di kepalanya mempermanis penampilan Widy memang sudah terlihat luar biasa.

Â

5. Girly look









Kali ini, Widy tampil mengenakan dress pendek bernuansa earthtone. Terdapat detail renda di bagian depan, dan pita hitam yang terlihat di bagian leher. Tak lupa Widy menambah luaran crop top merah yang terlihat manis saat ia kenakan.

Â

6. Outer transparan









Penampilan Widy memang sangat menginspirasi. IA selalu tampil dengan busana out of the box tapi nyaman untuk dilihat. Seperti saat ini, Widy tampil dengan dress pendek putih yang ia padu dengan outer transparan panjang. Sangat edgy!