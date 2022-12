HEIDI Klum tahu bagaimana cara berpenampilan. Ini terbukti dari tampilan dia di Premier film Avatar 2 yang terlihat sangat memukau dan tentunya seksi.

Heidi Klum di red carpet premiere film Avatar 2: The Way of Water mengenakan dress transparan yang terlihat seperti air. Gaun rancangan Lever Couture tersebut terbuat dari material tulle dan ilusi optik berhasil membuat gaun putih itu jadi seperti air.

Dress one-shoulder yang super soft ini menampilkan belahan setinggi paha dan potongan samping untuk kesan air yang mengalir.

Untuk tampilan makeup dan hairdo, Heidi Klum memilih menyisir rambutnya ke belakang dengan kesan basah yang seksi. Makeup-nya tampak tegas di area mata dengan nude-pink lipstick menetralkan semuanya.

Agar tampilannya semakin maksimal, dia memilih heels transparan yang membuat tubuhnya benar-benar seperti ditutupi air jernih. Sehati dengan premier film yang dia hadiri.

Hadir di acara tersebut, Heidi ditemani sang suami, Tom Kaulitz. Sang suami coba mengimbangi Heidi Klum dengan tampilan suit-casual berwarna perak.

Meski coba mengimbangi Heidi Klum, Tom tetap 'kebanting' saat berdiri di samping sang istri. Gayanya terlihat lebih kaku dengan silver outfit seperti itu. Apalagi sepatu yang dipilihnya dirasa kurang cocok.

So, bagaimana nih menurut Anda penampilan Heidi Klum di premier Avatar 2 ini? Benar-benar cantik bukan?

(hel)