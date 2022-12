IQBAAL Ramadhan muncul ke publik dengan tampilan baru. Potret dia berubah 180 derajat gegara potongan rambut yang 'tidak jelas' apa namanya.

Tampilan baru tersebut Iqbaal Ramadhan kabarkan di Twitter pertama kali. "Twitter saw it first," tulis Iqbaal di keterangan foto, dikutip MNC Portal, Jumat (16/12/2022).

Unggahan Iqbaal ini langsung disorot netizen. Terpantau sudah nyaris 60 ribu netizen menyukai foto tersebut dan 3,5 ribuan netizen membagikan ulang.

Bagaimana tidak ramai, netizen dibuat salfok dengan rambut Iqbaal yang dibilang mirip Pak Tarno.

Ya, Iqbaal memilih potongan rambut bob asimetris dengan bagian poni dibuat melebar hingga ke telinga. Sepintas memang mirip sekali dengan wig yang selalu dipakai Pak Tarno.

Iqbaal di foto tersebut tampak chill minum air putih di botol kedai kopi 'sejuta umat'. Mengenakan kaos biru dengan celana dark grey, gaya Iqbaal benar-benar santai terlebih adanya kacamata hitam menutupi matanya.

So, apa kata netizen melihat perubahan gaya tampilan Iqbaal ini?

"Maaf Baal, tap gaya rambutnya mirip Pak Tarno," kata @NitaSetiani**.

"Maaf Iqbaal kamu mirip Pak Tarno," tulis @millsky***.

"Kayak Pak Tarno luuuu," celetuk @leedan***.

"Sorry ya, potongan rambutmu lho kayak anak kecil rambutnya kepotong, tapi gak apa-apa kamu ganteng kamu aman. Gua amin," tulis @semaniskamu****.

"Buset bay gemes dah," puji @aj*****.

(hel)