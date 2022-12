MAUDY Ayunda dan Jesse Choi tengah menikmati momen liburan mereka di Amerika Serikat. Momen tersebut juga sekaligus untuk mudik dan bertemu dengan keluarga Jesse yang sudah lama tinggal di America.

Hal itu terlihat dari unggahan Maudy Ayunda di akun Instagramnya baru-baru ini. Ia tampak mengunggah beberapa potret kebersamaannya dengan sang suami saat berada di California, AS.

Berikut beberapa potret romantis Maudy Ayunda dan Jesse Choi saat berlibur di Amerika Serikat, dilansir dari akun Instagram @maudyayunda, Jumat, (16/12/2022).

1. Jesse Choi merangkap jadi suami sekaligus fotografer Maudy Ayunda

Dalam potret pertama ini, Jesse Choi tampak memotret Maudy Ayunda yang tengah duduk sambil berpose di sekitar pedestrian. Bak fotografer handal, suami Maudy Ayunda itu tampak mengambil potret sang istri yang berpose bak model dari low angle.

2. Selfie bareng

Dalam potret ini, Maudy Ayunda dan Jesse Choi tampak melakukan selfie di sebuah pedestrian yang ada di California. Potret tersebut diambil oleh Maudy yang tampak mengenakan kacamata hitam dan melempar ekspresi duck face. Sementara sang suami yang berada di belakangnya, tampak ikut berswafoto dengan ekspresi cool-nya.

3. Foto di coffee shop

Dalam potret ini, Maudy Ayunda tampak berfoto di sebuah coffee shop. Ia terlihat mengenakan atasan berupa dalaman kaos hitam dengan luaran jaket puff berwarna coklat.

Sementara untuk bawahan, Maudy memilih mengenakan celana jeans gelap dan sepatu boots hitam yang tampak serasi dengan kacamata hitamnya. Kalau dilihat dari angle potret ini, Maudy sepertinya tampak difoto oleh sang suami.

4. Foto minum kopi





Dalam potret ini, lagi-lagi sang suami kembali berperan sebagai fotografer Maudy Ayunda. Ia tampak mengambil potret close up Maudy saat tengah memegang segelas kopi panas. Tak lagi mengenakan kacamata, kali ini Maudy tampak membuka kacamatanya dan memberi tatapan maut ke arah kamera.

5. Nitizen sebut suami Maudy Ayunda insta-husband banget

Momen Jesse Choi yang kerap memotret sang istri bukan sekali ini saja. Di beberapa kesempatan liburan mereka, ia juga kerap setia merangkap jadi fotografer Maudy Ayunda. Hal ini lantas membuat nitizen baper dengan tingkah so sweet mereka.

“Insta-husband’s finger spotted in the first photo. But the result is very good tho,” ujar @kany******

“Lakik kalo motoin orang pasti harus ada jarinya masuk,” kata @ala*****

“Duh jd pengen jalan jalan sm suami,” kata @lat******

“Couple gemesh,” ujar @cho*******.