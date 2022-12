EVENT #NgeShortsBareng di Jakarta yang digagas oleh StarHits bersama YouTube Indonesia sukses diselenggarakan pada Rabu (7/12) di Hotel Raffles, Jakarta Pusat. Digadang-gadang menjadi puncak dan penutup acara pada 2022 setelah 2 event sebelumnya di Bandung dan Palembang, #NgeShortsBareng di Jakarta kali ini dirancang dengan lebih meriah serta bertaburan top kreator Indonesia, khususnya kreator YouTube Shorts.

Dipandu oleh Sere Kalina sebagai host, event #NgeShortsBareng di Jakarta kali ini dimeriahkan oleh 400 top kreator YouTube Shorts, serta Vice President YouTube Asia Pacific, Gautam Anand, yang menjadi pembuka acara #NgeShortsBareng di Jakarta.

Dalam pembukaannya tersebut, Gautam Anand mengatakan bahwa dirinya begitu senang dapat hadir di Indonesia, terutama karena Indonesia memiliki ekosistem kreator YouTube yang paling menonjol di Asia Pacific.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kevina Meilisa selaku YouTube Community Partner Manager, kemudian bincang-bincang bersama Niharika Kapoor selaku Shorts Scaled Partnership Lead for Asia Pacific dan Sapna Chadha selaku Vice President of Marketing for India and Southeast Asia, dengan Cheryl Antoinette sebagai moderator.

#NgeShortsBareng di Jakarta menjadi semakin meriah saat top kreator YouTube Shorts seperti Celloszxz, Dyland Pros, dan Medy Renaldy naik ke atas panggung untuk sharing mengenai YouTube Success Through Multi-Format dalam sesi Creator Panel.

Tak hanya 3 top kreator tersebut, sesi Creator Panel kemudian dilanjutkan bersama 3 top kreator lainnya yaitu Dimsthemeatguy, serta si kembar Sonia Basil dan Christie Basil untuk sharing mengenai pengembangan bisnis ketiganya melalui konten pada YouTube Shorts.

Meskipun didominasi oleh aktivitas-aktivitas yang penuh akan ilmu bermanfaat, #NgeShortsBareng di Jakarta ini juga dimeriahkan oleh beberapa booth seru yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung saat sesi coffee break.

Para peserta dapat memanfaatkan beragam activity booth yang seru untuk membuat konten Shorts yang unik dan kreatif.

Sebagai penutup acara, penyanyi cantik Ziva Magnolya tampil membawakan 4 lagu andalannya yaitu Pilihan Terbaik, Peri Cintaku, Terlukis Indah, dan lagu terbaru hasil kolaborasinya bersama Stacey Ryan berjudul Fall In Love Alone. Penampilan Ziva pun disambut dengan penuh sorak oleh peserta. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang ikut bernyanyi bersama dari awal hingga akhir.

#NgeShortsBareng akan melanjutkan misi di kota berikutnya yaitu Balikpapan pada tanggal 4 Februari 2022. Nantikan keseruan selanjutnya Program #NgeShortsBareng yang masih akan terus berlanjut di 17 kota lainnya di Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui laman Instagram StarHits @starhitsid.

(mrt)