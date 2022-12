MAKEUP untuk bibir memang jadi salah satu incaran banyak wanita, karena penting untuk pemakaian sehari-hari. Tak heran, selalu ada saja inovasi baru yang kadang tak terpikirkan oleh banyak orang. Misal salah satunya Soulyu, yang baru-baru ini mengeluarkan varian lip productnya yang nggak cuma bikin cantik, tapi juga bikin bibir sehat!

Pasalnya, Soulyu Lip Product ini diperkaya dengan vitamin E, jojoba oil dan ekstrak ginseng yang bisa menyempurnakan penampilan sekaligus menyehatkan bibir. Menariknya, jika membelinya di AladinMall, ada diskon spesial 38 persen! Makanya segera di borong sebelum kehabisan!

Rekomendasi produk Soulyu yang bisa Anda dapatkan di AladinMall dengan harga spesial!

1. Soulyu Lip Maximizer Berry Kiss: Soulyu Lip Maximizer Berry Kiss adalah lip cream dengan formula lembut dan tidak lengket. Tata rias wajah Anda jadi tampak sempurna dan mempesona karena lip cream ini diperkaya dengan vitamin E, Jojoba Oil dan Ekstrak Ginseng yang menyempurnakan penampilan kecantikan bibir. Dapatkan produk ini seharga Rp55.000 saja dari harga Rp89.000.

2. Soulyu Lip Maximizer Sorry Nude Sorry: Pecinta warna nude wajib coba nih varian baru lip cream sekaligus lip gloss dari Soulyu dengan shade Sorry Nude Sorry. Bisa dipulas langsung sekaligus bisa dijadikan bahan ombre bibir Anda! Dapatkan produk ini seharga Rp55.000 saja dari harga Rp89.000.

3. Soulyu Lip Maximizer Vie en Rose: Soulyu Lip Maximizer Vie en Rose hadir dengan warna pink yang soft ala-ala bintang Korea! Buat Anda K-lovers, wajib cobain nih shade terbaru ini! Mumpung harganya cuma Rp55.000 saja dari harga normal Rp89.000.

Selain bisa dapat diskon spesial 38 persen, berbelanja di AladinMall juga gratis ongkir se-Indonesia! Kapan lagi bisa belanja varian lip product eksklusif terbaru dari Soulyu dengan diskon spesial 38 persen kalau bukan di AladinMall! Karena promo ini terbatas, buruan deh borong semua shade-nya sebelum kehabisan! Selain bisa belanja dengan diskon spesial 38 persen, AladinMall juga memberikan gratis ongkir ke seluruh Indonesia dengan S&K berlaku jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order! Informasi AladinMall AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di AladinMall.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.