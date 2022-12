DOKTER cantik Azzura Lubis merupakan salah satu dari sekian banyak dokter yang memiliki paras cantik nan memesona. Ia menyelesaikan studi kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Beberapa gelar kehormatan dan penghargaan yang berhasil diraihnya selama masa pendidikan di antaranya sebagai Mahasiswa Berprestasi Zero to Hero FKUI, beasiswa untuk prestasi tinggi di Universitas Melbourne, dan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi yang diadakan oleh Australian Society for Medical Research (ASMR).

Seperti apa sosoknya? Berikut beberapa potretnya dilansir dari akun Instagram pribadinya @azzuralubis.

1. Kebaya biru





Pada potret ini, dr. Azzura tampil dalam balutan kebaya biru dengan detail yang indah. Ia berpose berdiri dengan pengambilan foto dari angle samping, dr Azzura begitu memesona.

Wajahnya tampak cantik dengan pulasan make up yang flawless dengan sentuhan lipstik nude dan perona pipi. Bagian rambutnya pun disanggul ke belakang dengan penataan yang rapi serta menampilkan anting mutiara yang melekat di telinganya dengan cantik.

2. Pengajian pernikahan





Kali ini, dr. Azzura tampil mengenakan kebaya gamis pada acara pengajian sebelum pernikahan. Pakaian ini sangat cantik dengan detail mutiara dan selendang untuk di atas kepala.

Dokter Azzura berpose berdiri sambil memegang bunga mawar berwarna peach yang menutupi bagian mulutnya. Meskipun wajahnya tidak terlihat secara keseluruhan, tetap saja aura kecantikan terpancar sempurna.

3. Tampil modis





Dokter Azzura tampil mengenakan kaos lengan pendek yang dipadukan dengan celana ripped jeans berwarna hitam serta heels tinggi dengan warna senada. Berpose duduk di sebuah sofa dengan satu kakinya menekuk.

Wanita berdarah batak ini memang pandai mencuri perhatian publik. Paras cantiknya begitu meluluhkan hati. Apalagi rambutnya dibiarkan terurai, dr. Azzura benar-benar memesona.

Baca Juga: Begini Cara Pilih Kursi Kereta Api secara Online di Pegipegi

4. Tampak kece bukan?

Dokter Azzura merebahkan tubuhnya di atas rumput hijau sambil memejamkan kedua matanya. Ia pun tampil mengenakan kaos putih yang dipadukan dengan celana panjang jeans dan memakai tas sling bag. Penampilannya semakin menarik dengan kacamata gayanya, tampak kece bukan? 5. Senyum manis memesona

Kali ini, dr. Azzura tampil mengenakan blouse berwarna biru dengan model v-neck dipadukan dengan celana panjang ripped jeans. Senyum manis yang merekah dari bibirnya itu begitu memesona. Ia terlihat cantik dengan pulasan make up flawless dengan sentuhan lipstik agar lebih merona. Rambutnya yang badai dibiarkan terurai, pesona kecantikan begitu meluluhkan hati. 6. Chinatown Melbourne

Pada potret ini, dr. Azzura tampil mengenakan blouse berwarna putih yang dipadukan dengan celana bahan berwarna cream. Berpose berdiri dengan pandangan ke arah kamera sambil memegangi payung nuansa mandarin berwarna merah itu. Wajah begitu cantik dengan look yang natural, apalagi rambutnya dibiarkan terurai begitu saja, cantik baget!