GAYA rambut Angular fringe atau pinggiran bersudut merupakan salah satu gaya rambut chic yang populer dan trendi di tahun 2022. Gaya ini terkenal di kalangan pria karena memberikan tampilan menjadi lebih menarik dan mempesona.

Angular fringe adalah gaya yang sisi-sisinya dibuat agak pendek dan bagian atas dibiarkan relatif panjang. Konsep "pendek di samping, panjang di atas" ini memiliki kesamaan dengan gaya undercut dan pompadour. Yang menjadi pembeda adalah tampilan poni dibiarkan menggantung di dahi dan dipotong miring untuk memberikan tekstur yang unik.

Gaya rambut angular fringe sangat cocok untuk pria berwajah bulat sebab dapat menambah panjang wajah. Jika ingin tampil kece dengan gaya ini, simak 6 rekomendasi gaya rambut angular fringe yang dirangkum dari haircutinspiration.com

1. Angular Fringe with Textured Top





Potongan rambut angular fringe ini sangat tren tahun ini dan sudah lama diminati. Oleh karena itu gaya klasik seperti potret di atas tetap tidak ketinggalan zaman. Gaya ini cukup menonjolkan garis rahang dan bentuk alis pria. Selain itu gaya ini juga cukup mudah diatur dan dirawat sebab gayanya yang sederhana.

2. Uneven Designer Fringe





Jika menurutmu potongan yang tidak rata tidak berkesan kece dan trendi, gaya ini mungkin dapat mengubah pendapatmu. Pinggirannya sengaja dipotong miring dan mahkota rambut juga memiliki siluet asimetris. Hal ini dapat memberikan tampilan pria menjadi terlihat unik sekaligus mempesona.

3. Pocky Strands All Over the Top





Jika ingin tampil dengan rambut bervolume dan mengilusi wajah yang bulat, kamu dapat mencoba gaya ini. Gaya rambut ini pinggirannya dipotong pada sudut yang tajam dan menampilkan tekstur rambut berombak, serta tampilan yang berantakan di bagian atas. Tampilan ini membuat sosokmu terlihat sangat edgy secara keseluruhan!

4. Thin Hair Undercut Fade

Jika kamu memiliki rambut tipis dan ingin mengubahnya menjadi tampak tebal, kamu dapat mencoba gaya ini. Gaya rambut ini memberikan potongan poni bersudut dan berombak, serta bagian atas yang lebih panjang. Sementara itu bagian bawah diberikan potongan yang tipis dan bertransisi untuk meningkatkan fokus di bagian atas. 5. Angular fringe Comb Over

Jika kamu lebih suka tampilan yang ramping dan rapi, gaya ini adalah potongan yang tepat untukmu. Meskipun terlihat seperti potongan mangkuk klasik, gaya ini jauh lebih modern dan stylish dengan poni bersudut lembut dan bagian samping yang dalam. Tampilannya yang tampak rapi dan lembut memberikan kesan sopan pada pria. 6. Sharp Pointed Fringe

Terakhir, gaya angular fringe ini juga bisa kamu coba untuk tampilan yang lebih keren. Di sini, poni agak membulat namun menonjolkan bagian tengah yang lebih panjang dan runcing. Gaya ini memang terlihat unik namun cukup menarik perhatian karena fokus bagian tengah yang tampak tidak simetris.