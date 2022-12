SEMENJAK dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2022 pada September lalu, Audrey Vanessa semakin mencuri perhatian. Tidak hanya karena kepintaran dan pembawaan dirinya, tapi juga karena paras cantik dan menawannya.

Setelah resmi menjadi Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa mengaku penampilan menjadi hal yang penting terutama kesehatan kulit. Tak heran bila gadis asal Sulawesi ini rutin melakukan perawatan di klinik kecantikan.

“Kesehatan dan kecantikan kulit sangat penting, karena selama menjabat sebagai Miss Indonesia 2022 aktivitas saya sangat padat. Entah itu di dalam ruangan, atau pun outdoor,” ujar Audrey saat ditemui di VIP Skin Center, Senin (19/12/2022).

“Saya juga membutuhkan stamina untuk melakukan semua aktivitas, dan perawatan di klinik ini memenuhi segala kebutuhan saya untuk merawat kulit dan wajah,” imbuhnya.

Biasanya perawatan yang dilakukan oleh Audrey tak hanya dari luar tapi juga dari dalam, seperti infus vitamin C.

“Perawatan ini bisa membuat kulit saya lebih fresh dan glowing, meski sebetulnya sedang lelah,”,” aku Audrey.

Selain itu, menurut Audrey perawatan kulit adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya bisa dirasakan sendiri.

“Dengan merawat diri kita sendiri, artinya kita peduli pada diri kita dan bersyukur pada Tuhan untuk menjaga dan merawat kulit,” kata gadis yang mahir bermain biola ini.

Terakhir, wanita 23 tahun mengimbau anak-anak muda baik itu wanita atau pun pria untuk mulai peduli pada kesehatan kulit.

“Pokoknya tipsnya be your self, be confident, lakukan yang terbaik sesuai kapasitas,” pungkas Audrey singkat.

