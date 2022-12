JAKARTA - Nonton bareng Final Piala Dunia 2022 bersama Aice diselenggarakan di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu (18/12/2022). Sejak pukul 19.00 WIB, lokasi sudah dipadati oleh pengunjung yang tidak sabar untuk menyaksikan duel antara Argentina dan Prancis.

Terdapat pula berbagai booth makanan dan minuman yang dapat dibeli pengunjung untuk mengisi energi sebelum laga dimulai. Salah satu booth yang tersedia adalah Aice yang merupakan official ice cream FIFA World Cup Qatar 2022. .

Acara dibuka oleh MC pada pukul 19.30 WIB dan dilanjutkan dengan kuis berhadiah menarik dari Aice. Agar semangat pengunjung semakin membara, terdapat penampilan dari band Later Just Find feat. Meltho “Pasto” yang menghibur dengan tembang-tembang hits, seperti Tanda-tandanya, C.H.R.I.S.Y.E, hingga Tanya Hati, dan Aku Pasti Kembali.

Chit Chat Bersama Legenda Sepak Bola Indonesia Firman Utina

Sebelum laga dimulai, hadir pula legenda sepak bola Indonesia Firman Utina. Kurang lebih selama 30 menit, Firman berbincang-bincang mengenai Piala Dunia 2022 ini, kekuatan kedua tim, prediksi pemenang, hingga cerita pengalamannya saat mengikuti laga final bersama Timnas Indonesia.

“Saya selalu mengandalkan yang nanti masuk semifinal dan final itu adalah tim yang berpengalaman di kancah Internasional dan terbukti Argentina masuk, Prancis juga punya pengalaman menjuarai. Mereka punya mental-mental yang kuat, mental juara,” ujarnya.

Euforia Pengunjung Saat Menyaksikan Laga

Tidak hanya didominasi kalangan dewasa dan kaum pria, pengunjung wanita bahkan anak-anak juga turut memadati lokasi. Tidak lupa mereka mengenakan jersey dan atribut dari tim andalan masing-masing.

Hal yang ditunggu-tunggu tiba, pada pukul 22.00 WIB laga duel antara Argentina dengan Prancis dimulai. Sorak-sorai dan teriakan untuk membela tim andalan dari penonton sudah terdengar sejak para pemain memasuki lapangan.

Babak pertama dibuka oleh Argentina dengan skor 1-0, kemenangan ditorehkan pada menit 23 oleh Lionel Messi yang berhasil mencetak gol lewat penalti. Momen tersebut tentu disambut dengan tepuk tangan serta riuhnya suara penonton.

Kemudian, pada menit 36 gol kembali membobol gawang Prancis lewat tembakan Angel Di Maria dan menandakan babak pertama dipimpin oleh Argentina.

Di babak kedua, Prancis mulai menyamakan kedudukan dengan gol beruntun oleh Kylian Mbappe pada menit 80 dan 82. Tentunya gol beruntun ini membangkitkan semangat para pendukung Prancis, riuh sorak sorai terdengar meriah.

Pertandingan pun terus dilanjutkan lewat tambahan waktu, saat itu Argentina kembali memimpin jalannya pertandingan dengan gol dari Messi pada menit ke 108. Tidak menyerah, Mbappe sukses cetak hattrick pada menit 117 yang menandakan Argentina harus menunda kemenangannya.

Jalannya pertandingan yang semakin sengit, membuat euforia pengunjung semakin menggila. Ekspresi kecewa dan bahagia, teriakan, serta sorak-sorai penonton mengiringi sepanjang laga terakhir pesta sepak bola Qatar 2022 ini.

Akhirnya laga dilanjutkan dengan adu penalti oleh Messi dan Mbappe yang menjadi eksekutor pertama dari tiap timnya, keduanya sukses membobol gawang lawan.

Namun, sayangnya eksekutor kedua dari Prancis tidak mampu mengungguli Argentina. Kekecewaan tampak terlihat dari para pendukungnya. Argentina kembali unggul lewat gol dari Dybala.

Tendangan penalti ketiga dari Prancis juga kembali gagal dieksekusi dan pada akhirnya gelar juara dunia Argentina dicetak oleh Gonzalo Montiel.

Kemenangan Argentina disambut meriah oleh pengunjung. Tepuk tangan, teriakan, hingga chant Argentina menggema di Anjungan Sarinah.

Berakhir sudah kemeriahan gelaran Piala Dunia 2022. Gelaran tahun ini menorehkan prestasi untuk Messi sebagai pemain terbaik dan Mbappe yang menjadi top scorer.

Acara nobar Final Piala Dunia 2022 bersama Aice ini menarik antusias publik untuk datang, bahkan dari luar Jakarta pun turut hadir, salah satunya Izwan.

Izwan pendukung Prancis yang datang dari Bekasi mengaku senang karena diadakannya acara nobar ini.

“Ngebantu orang-orang disini, hiburan juga. Seneng aja sih nonton karena ramai, banyak pengunjung, ada live musiknya juga,” katanya.

Dalam gelaran Piala Dunia 2022 ini, Aice turut menjadi saksi jalannya Piala dunia. #SemangatOlahragaRaihKualitasDunia Aice Mochi Baby yang merupakan maskot dari Aice Mochi, es krim Mochi pertama di Indonesia terbang ke Qatar.

Aice Mochi Baby turut mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan disambut hangat oleh Ridwan Hassan selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar. Aice juga diundang untuk memeriahkan acara Indonesian Community Event di Ministry of Culture di Doha (15/12/2022).

Dalam acara tersebut, Aice Mochi Baby membagikan es krim pilihan Lionel Messi, yaitu Aice Blueberry Cookies, Aice Milk Tea Boba, Aice Chocolate Crispy, dan Aice Sweet Corn.

Aice Blueberry Cookies dan Milk Tea Boba sendiri diklaim Aice menjadi produk yang dilahirkan dari inovasi perusahaan untuk memenuhi cita rasa kekinian yang diminati oleh Gen-Z dan Millennial. Aice Blueberry Cookies menggabungkan tiga lapis kenikmatan dalam sebuah es krim. Terdapat cookies cokelat, es krim blueberry dan lapisan cokelat tebal dengan topping kacang yang crunchy. Sedangkan Aice Milk Tea Boba mengkombinasikan teh hitam dan bubuk susu kualitas terbaik dengan boba yang dirancang khusus untuk es krim yang tetap terasa kenyal walaupun dikonsumsi saat beku.

Ada juga es krim pilihan Mbappe yaitu Fruizzy Blueberry Yogurt es krim pertama di Indonesia dengan rasa es krim yoghurt dan rasa buah blueberry dengan nata de coco di dalamnya dan Aice Mango Slush Low Fat Less Sugar, es krim pertama dengan rasa mangga yang rendah gula dan rendah lemak, dan Mango Slush High Vitamin C es krim rasa mangga pertama yang memiliki kandungan High Vitamin C.

Nah, pemain dunia saja memilih Aice Ice Cream. Hal ini membuktikan bahwa Aice adalah World Class Quality Champion’sChoice!

